Для европейцев есть только мирный план Зеленского: Боррель сделал заявление

Руководитель европейской дипломатии высказался по поводу путей завершения войны. Жозеп Боррель заявил, что для ЕС приемлема только украинская формула мира.

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Формула мира президента Зеленского: Жозеп Боррель прокомментировал ситуацию/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Для Европейского Союза нет других вариантов окончания войны, кроме как по украинской "формуле мира". Об этом в рамках саммита НАТО в Вашингтоне заявил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы должны помочь Украине преодолеть российскую агрессию. Для Евросоюза нет другого плана, кроме плана Зеленского, и это единственный мирный план для нас, европейцев", – сказал он.

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По словам Борреля, Евросоюз против тех политических сил, которые утверждают, что "поддержка Украины продолжит войну" – поскольку, по их мнению, "мир придет быстрее, даже если это будет означать, что Украина должна сдаться".

Евробюрократ отдельно подчеркнул, что Украину нужно поддерживать и дальше для обеспечения ее суверенитета и безопасности всего мира.

Кто такой Жозеп Боррель? Жозеп Боррель Фонтельес – испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), с 20 июля 2004 года до 16 января 2007 года – председатель Европейского парламента. С 1 декабря 2019 года – Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

Визит Орбана в Россию - что известно

Премьер Венгрии Виктор Орбан, которому не удалось убедить президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Путиным, после поездки в Киев отправился в Москву, где встретился с российским диктатором.

На это решение венгерского премьера сразу отреагировали в ЕС. Председатель Европейского Совета Шарль Мишель отметил, что у венгерского премьера Виктора Орбана нет мандата от Евросоюза на поездку к Путину в Москву.

Впоследствии верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также отреагировал на это известие и отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который 5 июля совершил визит в Москву, никоим образом не представлял там Европейский Союз.

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