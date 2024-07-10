Орбан отказался от участия в миссии Украина-НАТО - что заявил премьер Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддержит миссию Украина-НАТО, зато будет развивать ВПК своей страны.

https://glavred.info/ukraine/orban-otkazalsya-ot-uchastiya-v-missii-ukraina-nato-chto-zayavil-premer-vengrii-10579841.html Ссылка скопирована

Орбан не поддерживает миссию Украина-НАТО / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Одиозный венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что не будет поддерживать миссию Украина-НАТО. Об этом политик написал в соцсети Х.

Орбан заявил, что не будет участвовать в миссии Украина-НАТО, однако он продолжит развивать ВПК своей страны.

"На сегодняшнем саммите НАТО я еще раз подтвержу, что Венгрия не будет участвовать в миссии Украина-НАТО, но мы будем продолжать достигать наших целей в развитии обороноспособности Венгрии, таким образом укрепляя наш Альянс", - отметил Орбан. видео дня

Позиция Орбана относительно Украины

Напомним, 5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл на встречу к российскому диктатору Владимиру Путину. Во время общения Путин сразу же вспомнил об Украине и об ультиматумах, которые он выдвигал и раньше о прекращении войны и передачи некоторых территорий в собственность РФ.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. В заявлении ведомства было подчеркнуто, что этот визит не был предусмотрен или согласован с украинской стороной и не отражает позицию Украины относительно конфликта.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным отправил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю секретное письмо. В нем он заявил, что уверен в поражении Украины в войне со страной-агрессором РФ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред