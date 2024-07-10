Орбан отказался от участия в миссии Украина-НАТО - что заявил премьер Венгрии

Одиозный венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что не будет поддерживать миссию Украина-НАТО. Об этом политик написал в соцсети Х.
Орбан заявил, что не будет участвовать в миссии Украина-НАТО, однако он продолжит развивать ВПК своей страны.
"На сегодняшнем саммите НАТО я еще раз подтвержу, что Венгрия не будет участвовать в миссии Украина-НАТО, но мы будем продолжать достигать наших целей в развитии обороноспособности Венгрии, таким образом укрепляя наш Альянс", - отметил Орбан.видео дня
Позиция Орбана относительно Украины
Напомним, 5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл на встречу к российскому диктатору Владимиру Путину. Во время общения Путин сразу же вспомнил об Украине и об ультиматумах, которые он выдвигал и раньше о прекращении войны и передачи некоторых территорий в собственность РФ.
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. В заявлении ведомства было подчеркнуто, что этот визит не был предусмотрен или согласован с украинской стороной и не отражает позицию Украины относительно конфликта.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным отправил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю секретное письмо. В нем он заявил, что уверен в поражении Украины в войне со страной-агрессором РФ.
- Бандитская разводка Путина-Орбана: на что пытаются заставить Украину
- Орбан написал тайное письмо руководству ЕС и раскрыл планы Путина в отношении Украины
- Ракетный аккомпанемент для танцев Орбана: удар по Украине не случайность
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред