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Орбан написал тайное письмо руководству ЕС и раскрыл планы Путина в отношении Украины

Анна Ярославская
9 июля 2024, 10:24
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В письме Орбан скупо упоминает позицию Зеленского, но подробно пересказывает взгляды российского диктатора Путина.
Виктор Орбан, Владимир Зеленский
Виктор Орбан встретился с Зеленским и Путиным и после написал тайное письмо руководству ЕС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным отправил главе Европейского совета Шарлю Мишелю секретное письмо. В нем он заявил, что уверен в поражении Украины в войне со страной-агрессором РФ. Письмо датировано 5 июля и отправлено из Азербайджана, куда Орбан отправился после визита в РФ.

Как сообщает расследовательский проект "Система", документ не предназначен для широкой публики. Журналисты получили его от европейского чиновника. Его подлинность подтвердили еще два чиновника ЕС.

В письме Орбан объяснил, что во время поездок в Украину и Россию не выступал от имени всего Евросоюза, а лишь хотел узнать позиции воюющих сторон.

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Орбан подробно пересказывает взгляды Путина и утверждает, что российские власти уверены, что "время не на стороне Украины, а на стороне российских сил".

"Президент России был удивлен тем, что президент Украины отверг временное прекращение огня. По словам президента России, они готовы рассмотреть любое предложение о прекращении огня, которое не послужит скрытой передислокации и перегруппировке украинских сил", - отмечает Орбан в письме Мишелю.

В беседе с венгерским премьером Путин не упоминал о российских потерях на фронте, зато много рассказывал о своих подсчетах украинских потерь. Орбан со ссылкой на Путина приводит цифру в 40-50 тысяч в месяц.

Отметим, Зеленский говорил в феврале 2024 года, что Украина потеряла 31 тысячу военных убитыми, в 2023 году американские источники сообщали о 70 тысяч погибших и 120 тысячах раненых украинских военных.

Потери Украины и России в войне

Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооружённых сил РФ также засекречены.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.

По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В целом, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными.

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляли 200—250 тыс., включая 60—70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и наёмников ЧВК "Вагнер").

Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане — 130—145, в Украине — 5—5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

Мирные переговоры РФ и Украины - о чем говорили Путин и Орбан

Орбан отмечает, что Москва, и Киев готовы к мирным переговорам только с участием обеих сторон. Это единственный момент в письме, когда Орбан детально пересказывает позицию Украины по переговорам. Как известно, после саммита мира в Швейцарии Украина заявила, что на следующий саммит пригласит Россию.

Орбан пишет, что Путин по-прежнему считает стамбульский документ актуальным и особенно ссылается на его пятый пункт, в котором "конкретизируются международные гарантии безопасности, которые будут предоставлены Украине".

О содержании пятого пункта писала газета The New York Times. В нем говорится, что в случае нападения на Украину, находящуюся в нейтральном статусе, государства-гаранты оказывали бы ей помощь для сохранения безопасности. Российская сторона настаивала на том, чтобы каждое из государств-гарантов (включая Россию) имело бы право вето на эту военную помощь.

Второй документ, о котором Орбан поговорил с Путиным, – это так называемый "Китайско-бразильский мирный план" (официально меморандум называется "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса"). В пересказе Орбана комментарий звучит скупо: план "находится на рассмотрении российской стороны".

По словам Орбана, Путин не стал отвечать на прямой вопрос об отношении к "мирному плану Зеленского" и Саммиту мира, который прошел в Швейцарии в июне по инициативе Украины. Российский лидер лишь снова заговорил о стамбульском коммюнике.

Стамбульские переговоры - что о них известно

Переговоры Украины и России сначала на территории Беларуси, а потом в Турции состоялись весной 2022 года.

10 марта в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле.
В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения - так называемого "Стамбульского коммюнике".

В течение апреля стороны обсуждали проект соглашения по видеосвязи на уровне делегатов и рабочих групп, но к маю были вынуждены признать, что переговоры забуксовали.

24 ноября 2023 года Давид Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать".

Позже бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Стамбульские переговоры были вполне реальны и вели к мирному соглашению на выгодных для Украины условиях.

Издание The Wall Street Journal раскрыло детали мирного соглашения, которое разрабатывалось украинской и российской стороной весной 2022 года.

Документ датирован 15 апреля 2022 года. Участники переговоров с обеих сторон пытались прекратить боевые действия, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, которое не участвует в военных блоках". Кроме того, речь шла о том, чтобы лишить Украину возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада и оставить аннексированный Крым под фактическим контролем России.

"Мирный план" Виктора Орбана

2 июля в Киев с неожиданным визитом приехал Орбан. Планы поездки премьер-министра Венгрии сложились после длительных переговоров относительно прав венгерского меньшинства Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сделать "первые шаги" для содействия миру в Украине, отвечая на вопрос о том, что может сделать Венгрия во время своего председательства в Совете ЕС для прекращения войны в Украине.

Во время переговоров Зеленский и Орбан договорились о работе над соглашением, которое снимет двусторонние проблемы.

Орбан также предложил Зеленскому обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров.

"Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сделать иначе: сперва прекратить огонь, а потом вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров", - венгерский премьер.

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что Венгрия не первая страна, которая говорит о прекращении огня, но у Украины есть четкая позиция, как достичь мира. Ее обсуждение уже началось во время первого саммита мира. По словам Жовквы, если Россия не будет говорить на языке ультиматумов, то во время второго саммита ее представители смогут в том или ином порядке присутствовать.

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