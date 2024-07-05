УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Орбан поехал в Москву на переговоры с Путиным: в МИД Украины жестко отреагировали

Юрий Берендий
5 июля 2024, 16:04
126
В украинском МИД призвали Венгрию не проводить любые переговоры по Украине и справедливому миру без присутствия на них представителей Украины.
Орбан поехал в Москву на переговоры с Путиным: в МИД Украины жестко отреагировали
В МИД напомнили о принципе "никаких договоренностей об Украине без Украины" / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

В МИД Украины отреагировали на визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ведомстве отметили, что данный визит не был согласован или скоординирован с украинской стороной. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном на сайте дипломатического ведомства.

"Напоминаем, что для нашего государства принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым и призываем все государства неуклонно его придерживаться", - отметили дипломаты.

Кроме того, в МИД сообщили, единственным вариантом для достижения справедливого мира является предложенная Украиной Формула Мира. Первый Глобальный саммит мира, который состоялся в Швейцарии и в котором приняли участие более ста государств и международных организаций, подтвердил это видение мира, основанное на уважении к территориальной целостности Украины и принципах Устава ООН.

видео дня

В заявлении также говорится, что Саммит мира является основной платформой для поиска путей к восстановлению справедливого мира.

"Украина остается конструктивно настроенной на дальнейшую работу над развитием двустороннего сотрудничества и европейской интеграции по результатам визита Премьер-министра Венгрии в Киев", - резюмировали в МИД.

"Мирный план" Виктора Орбана

2 июля в Киев с неожиданным визитом приехал Орбан. Планы поездки премьер-министра Венгрии сложились после длительных переговоров относительно прав венгерского меньшинства Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сделать "первые шаги" для содействия миру в Украине, отвечая на вопрос о том, что может сделать Венгрия во время своего председательства в Совете ЕС для прекращения войны в Украине.

Во время переговоров Зеленский и Орбан договорились о работе над соглашением, которое снимет двусторонние проблемы.

Орбан также предложил Зеленскому обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров.

"Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сделать иначе: сперва прекратить огонь, а затем вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров", - венгерский премьер.

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что Венгрия не первая страна, которая говорит о прекращении огня, но у Украины есть четкая позиция, как достичь мира. Ее обсуждение уже началось во время первого саммита мира. По словам Жовквы, если Россия не будет говорить на языке ультиматумов, то во время второго саммита ее представители смогут в том или ином порядке присутствовать.

Визит Орбана к Путину - что известно о мирной инициативе премьер-министра Венгрии

Напомним, как ранее сообщал Главред, после визита Виктора Орбана в Киев и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, его самолет сегодня, 5 июля, вылетел из Будапешта и был замечен в воздушном пространстве Беларуси. Вероятно, Орбан направляется на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, о чем сообщают венгерские журналисты.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находясь 5 июля, с визитом в Москве, не представляет там Европейский Союз. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква отметил, что Венгрия не является первой страной, которая призывает к прекращению огня, но Украина имеет четкую позицию по достижению мира, обсуждение которой уже началось во время первого Саммита мира.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин Виктор Орбан
Реклама

Главное за день

"Россияне боятся": в ВСУ объяснили неожиданную смену тактики РФ возле Торецка

"Россияне боятся": в ВСУ объяснили неожиданную смену тактики РФ возле Торецка

16:47 Украина
Орбан поехал в Москву на переговоры с Путиным: в МИД Украины жестко отреагировали

Орбан поехал в Москву на переговоры с Путиным: в МИД Украины жестко отреагировали

16:04 Мир
За сутки РФ запустила почти 300 разведывательных дронов: в ВСУ предупредили о целях

За сутки РФ запустила почти 300 разведывательных дронов: в ВСУ предупредили о целях

15:40 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Шторм достиг максимально возможной отметки: в Украину ворвалась 9-балльная буря 12089

Шторм достиг максимально возможной отметки: в Украину ворвалась 9-балльная буря

Война закончится плачевно: Жданов раскрыл худший сценарий событий на фронте 7063

Война закончится плачевно: Жданов раскрыл худший сценарий событий на фронте

Мирный план завершения войны уже стал известным? 4035

"Мирный план" завершения войны уже стал известным?

Что нельзя подключать к генератору: важные советы, которые сохранят технику 3125

Что нельзя подключать к генератору: важные советы, которые сохранят технику

Последние новости

16:58

Кому нужна заморозка войны в Украине? Видеоблоги

16:47

"Россияне боятся": в ВСУ объяснили неожиданную смену тактики РФ возле Торецка

16:42

Эрдоган заявил, что Путин миротворец, а западные лидеры провоцируют войну

16:26

ОККО и "Повернись живим" передали еще 50 гранатометов подразделениям ТрО. Инициатива ОКО по ОКО 2 завершена

16:22

Полное закрытие неба над Украиной: известно, возможно ли достичь такого эффекта

Десятки тысяч солдат, туннельная война и ядерный удар: Жданов – об отправке войск КНДР в УкраинуДесятки тысяч солдат, туннельная война и ядерный удар: Жданов – об отправке войск КНДР в Украину
16:07

Лидер легендарной западной рок-группы на концерте ярко поддержал Украину

16:04

Орбан поехал в Москву на переговоры с Путиным: в МИД Украины жестко отреагировали

15:50

Можно заниматься уборкой или нет: важные приметы 6 июля

15:40

За сутки РФ запустила почти 300 разведывательных дронов: в ВСУ предупредили о целях

Реклама
15:40

Орбан в Москве - что сказал Путин венгерскому премьеру об Украине

15:36

Чем можно заменить кондиционер в жару: советы, которые помогут охладить домВидео

15:34

"Будьте готовы. Вся страна": назван самый тяжелый период для Украины - прогноз

15:29

Жара в Украине усилится: в каких областях температура будет зашкаливать

15:21

Какой расход топлива у генератора: электричество будет во время долгих отключенийВидео

15:13

"Это не последняя": в ГУР раскрыли новые детали тайной операции "Рыбалка"

15:09

Как ловить щуку летом: охота на настоящий трофей

15:04

У россиян есть успехи: враг развивает наступление на Торецком направлении - DeepState

14:33

Нескучный салат из огурцов за 5 минут: шикарный рецептВидео

14:28

Целый день со светом: названы даты, когда в областях вообще не будет ограничений

14:26

Можно ли запивать таблетки чем-то кроме воды - ответ специалистов

Реклама
14:18

Почему собака начинает выть: что происходит и не вещует ли это беду

14:15

Он не представляет позицию ЕС: Боррель резко высказался о визите Орбана в Россию

14:12

"Иначе армия РФ пошла бы в наступление": стала известна самая большая проблема оккупантов

13:52

"Кремлевский мусор": поклонники затравили предательницу Ани Лорак - причина

13:19

Мужчина навел ракеты РФ на дом женщины, потому что она не ответила ему взаимностью

13:11

Нардеп намекнул на изменения в Кабмине - кому грозит увольнение

13:00

Интервью Зеленского Такеру Карлсону - почему соцсети негодуют

12:55

Выход ВСУ из Часового Яра: Згурец рассказал, есть ли предпосылки для такого шага

12:38

В ООН будут настаивать, чтобы Россия вывела свои войска из Украины: названы сроки

12:37

Орбан летит на встречу к Путину: что везет скандальный премьер в Москву

12:37

Чего нельзя делать во время грозы в квартире: советы, которые спасут

12:04

Помидоры будут сладкие, как мед: чем нужно подкармливать плоды

12:03

Членство Украины в НАТО и окончание войны: Столтенберг сделал важное заявление

11:55

В Украине уменьшат отключения света - в чем причина

11:52

Популярная блогерша умерла после пластики

11:50

Цены будут расти еще: в Минэкономики поделились неутешительным прогнозом

11:48

Будут плодоносить чуть ли не до зимы: чем подкормить кабачкиВидео

11:24

Таких объектов больше нет: РФ теряет военно-морской центр в Крыму - ВМС

11:02

"И в радости, и в горе": ведущая Валентина Хамайко официально вышла замуж

10:59

"Надо валить": Пугачева предупредила своих друзей об опасности оставаться в России

Реклама
10:43

Мандата нет: Орбан озвучил, кто займется мирными переговорами по Украине

10:32

Почему нельзя говорить "копчик": какую распространенную ошибку совершают многиеВидео

10:27

Китайский гороскоп на завтра 6 июля: Петухам - болезнь, Обезьянам - деньги

10:26

Главный приоритет для войска: Сырский раскрыл план действий на фронте

10:22

Залужный выехал из Украины: СМИ узнали, где сейчас "железный генерал"

10:19

Штормовое предупреждение в Украине - какие регионы охватит непогода

10:02

"Приходили все на поклон": путинист Иосиф Пригожин вызверился на Аллу Пугачеву и Максима Галкина

10:00

Чем правильно закусывать коньяк: как насладиться напитком и минимально опьянеть

09:51

Какой будет помощь США, если победит Трамп: ветеран АТО ошеломил прогнозом

09:49

Партизаны у Екатеринбурга взорвали железную дорогу - россияне везли боеприпасыВидео

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять