Орбан поехал в Москву на переговоры с Путиным: в МИД Украины жестко отреагировали

В украинском МИД призвали Венгрию не проводить любые переговоры по Украине и справедливому миру без присутствия на них представителей Украины.

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В МИД напомнили о принципе "никаких договоренностей об Украине без Украины" / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

В МИД Украины отреагировали на визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ведомстве отметили, что данный визит не был согласован или скоординирован с украинской стороной. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном на сайте дипломатического ведомства.

"Напоминаем, что для нашего государства принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым и призываем все государства неуклонно его придерживаться", - отметили дипломаты.

Кроме того, в МИД сообщили, единственным вариантом для достижения справедливого мира является предложенная Украиной Формула Мира. Первый Глобальный саммит мира, который состоялся в Швейцарии и в котором приняли участие более ста государств и международных организаций, подтвердил это видение мира, основанное на уважении к территориальной целостности Украины и принципах Устава ООН.

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В заявлении также говорится, что Саммит мира является основной платформой для поиска путей к восстановлению справедливого мира.

"Украина остается конструктивно настроенной на дальнейшую работу над развитием двустороннего сотрудничества и европейской интеграции по результатам визита Премьер-министра Венгрии в Киев", - резюмировали в МИД.

"Мирный план" Виктора Орбана 2 июля в Киев с неожиданным визитом приехал Орбан. Планы поездки премьер-министра Венгрии сложились после длительных переговоров относительно прав венгерского меньшинства Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сделать "первые шаги" для содействия миру в Украине, отвечая на вопрос о том, что может сделать Венгрия во время своего председательства в Совете ЕС для прекращения войны в Украине. Во время переговоров Зеленский и Орбан договорились о работе над соглашением, которое снимет двусторонние проблемы. Орбан также предложил Зеленскому обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров. "Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сделать иначе: сперва прекратить огонь, а затем вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров", - венгерский премьер. Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что Венгрия не первая страна, которая говорит о прекращении огня, но у Украины есть четкая позиция, как достичь мира. Ее обсуждение уже началось во время первого саммита мира. По словам Жовквы, если Россия не будет говорить на языке ультиматумов, то во время второго саммита ее представители смогут в том или ином порядке присутствовать.

Визит Орбана к Путину - что известно о мирной инициативе премьер-министра Венгрии

Напомним, как ранее сообщал Главред, после визита Виктора Орбана в Киев и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, его самолет сегодня, 5 июля, вылетел из Будапешта и был замечен в воздушном пространстве Беларуси. Вероятно, Орбан направляется на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, о чем сообщают венгерские журналисты.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находясь 5 июля, с визитом в Москве, не представляет там Европейский Союз. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква отметил, что Венгрия не является первой страной, которая призывает к прекращению огня, но Украина имеет четкую позицию по достижению мира, обсуждение которой уже началось во время первого Саммита мира.

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