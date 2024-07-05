За сутки РФ запустила почти 300 разведывательных дронов: в ВСУ предупредили о целях

Силы обороны Юга Украины сообщили, что в течение суток 4 июля страна-агрессор Россия нарастила применение разведывательных беспилотников - было зафиксировано 296 дронов.
"В операционной зоне Сил обороны Юга за минувшие сутки враг нарастил применение разведывательных БпЛа, зафиксировано пролет 296 дронов", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе Сил обороны сообщили, что россияне применили 226 FPV-дронов, 11 ударных БпЛА типа "Ланцет", и сбросил с беспилотников различных модификаций 203 осколочных боеприпаса на прифронтовых территориях Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
Что такое Силы обороны и безопасности Украины?
Силы безопасности и обороны - собирательное название для всех военных формирований и органов, которые защищают суверенитет Украины: Вооруженные силы, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба, Национальная полиция и тому подобное. Силы безопасности и обороны являются составляющими Сектора безопасности и обороны Украины, куда также входит ОПК и прочее, пишет Википедия.
Напомним, что россияне сбросили взрывчатку с дрона на двух детей в Херсоне, они в больнице. Рядом с детьми было трое взрослых, они самостоятельно обратились за помощью в больницу. В результате атаки ранены сестры 12-ти и 15-ти лет.
Китай разрабатывает ударные дроны для РФ. Предоставление России ударного беспилотника типа Shahed будет означать углубление поддержки России Пекином, несмотря на неоднократные предупреждения США и их союзников.
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