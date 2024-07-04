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Жестокие бои за рубежи: в ВСУ предупредили об изменении тактики армии РФ

Юлия Закрепа
4 июля 2024, 21:45
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Россияне проводят такие фронтальные атаки, просто бьют в лоб большим количеством личного состава.
Жестокие бои за рубежи: в ВСУ предупредили об изменении тактики армии РФ
Россияне наступают в Волчанске / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада

Офицер отделения разведки бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Виталий Литвин заявил, что на фронте произошел существенный рост штурмовых действий на Купянском и на Лиманском направлениях.

"Это и Макеевка, и Спорное, и Часов Яр, то есть на этих направлениях увеличилось количество боевых столкновений и штурмовых действий противника за последний период времени", - отметил он в эфире телемарафона "Єдині новини".

По словам Литвина, на Харьковском направлении идут бои на рубеже Волчанска.

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"Они проводят такие фронтальные атаки, просто бьют в лоб большим количеством личного состава при поддержке оперативно-тактической авиации. То есть у них очень большое количество такой авиации на этом направлении, большое количество управляемых авиабомб. Поэтому там, где они не могут захватить какую-то позицию, наблюдательный пост или взводный опорный пункт, то они просто его уничтожают большим количеством вылетов оперативно-тактической авиации, которая сбрасывает большое количество управляемых авиабомб на головы наших защитников", - отметил он.

По словам офицера, российские оккупанты не оставляют намерений полностью захватить Волчанск и прикладывают для этого много усилий, в частности, туда были стянуты спецподразделения РФ, по украинским позициям били большим количеством боеприпасов, а также было значительное количество вылетов оперативно-тактической авиации.

"Нельзя сказать, что это самое главное направление врага. Потому что у нас есть такие важные направления как Часов Яр, Лиманское и Купянское направление", - добавил он.

По данным офицера, в Липцах после массированных ударов оперативо-тактической авиации, враг снова начинает пробовать штурмовать подразделения Сил обороны.

"Когда они упираются, то они применяют тактику выжженной земли - сбрасывают большое количество взрывчатых веществ на головы бойцов Сил обороны. Там были массированные авианалеты, массированные артиллерийские удары и сейчас снова продолжают отправлять свою пехоту на штурмовые действия. Но на том направлении противник успеха не имеет, наши подразделения там держат рубежи и не дают врагу продвигаться вглубь Харьковщины и населенного пункта Липцы", - рассказал Виталий Литвин.

Что за город Волчанск?

Волчанск - город в Украине, в Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской громады, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

Ситуация в Волчанске: что известно

Напомним, что ВСУ контратаковали армию РФ и продвинулись в Волчанске. Украинские силы ведут стрелковые бои с ВС РФ в северо-восточном Волчанске, что указывает на то, что ВСУ восстановили ограниченные позиции вдоль улицы Хлебороба. На Купянском направлении наши защитники отбили семь атак врага.

Бойцы ВСУ под Волчанском разбили группу элитных десантников РФ. Бойцы Сил обороны Украины под Волчанском на севере Харьковской области нанесли серьезные потери 83-й Отдельной десантно-штурмовой бригаде РФ. Россия будет перебрасывать в Волчанск боеспособные подразделения с других участков фронта.

В ISW рассказали, что происходит в Волчанске - оккупанты попали в окружение. Силы обороны контролируют все подступы к Агрегатному заводу в центре города и окружили подразделения 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Украинские военные непосредственно не штурмуют агрегатный завод.

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