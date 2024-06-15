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"Планы были разрушены": В НАТО оценили ситуацию на фронте в Украине

Юлия Закрепа
15 июня 2024, 14:37
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Столтенберг вспомнил о том, как Соединенные Штаты Америки полгода не принимали пакет помощи Украине.
'Планы были разрушены': В НАТО оценили ситуацию на фронте в Украине
Россия не достигла успехов от начала войны / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Минобороны РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страна-агрессор Россия не достигла успехов с начала войны, которую начала в Украине. В частности, ВСУ уже освободили 50% той территории, которую оккупанты захватили в начале вторжения.

"Президент Путин думал, что он за недели от начала войны будет контролировать Украину и захватит Киев уже через несколько дней, но его планы были разрушены мужеством украинцев, вооруженных сил. Летом Россия начала новую наступательную операцию, за проведение которой они платят очень высокую цену, тысячи людей, тысячи единиц техники", - подчеркнул генсек в интервью для ТСН.

Он отметил, что украинцам трудно бороться с российской агрессией. В частности, Столтенберг вспомнил о том, как Соединенные Штаты Америки полгода не принимали пакет помощи Украине, европейские союзники задерживались с передачей обещанного вооружения.

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"Теперь все изменилось. США согласовали предоставление помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов. Сегодня мы приняли решение о создании команды поддержки Украины, следовательно, помощь Украине будет более интенсивной и сильной", - подчеркнул генеральный секретарь Альянса.

Кто такой Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг - норвежский государственный и политический. Премьер-министр Норвегии (2000-2001 и 2005-2013). С 1 октября 2014 года - Генеральный секретарь НАТО.

В сентябре 2014 года заявил о том, что украинский вопрос станет приоритетным для него, пишет Википедия.

Напомним, что Йенс Столтенберг выдвинул неожиданное предложение о передаче Украине оружия. Генсек НАТО предложил странам-членам Альянса обязались поставлять Украине вооружение. Сейчас эта инициатива является добровольной.

В НАТО ответили на слухи о подготовке НАТО к войне с Россией. Йенс Столтенберг считает, что Россия в ближайшее время не начнет войну с Альянсом, поскольку все ресурсы тратит на войну с Украиной. РФ перебрасывает в Украину резервы, которые находились под границей с Финляндией.

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