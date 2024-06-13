УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Война НАТО и РФ неизбежна": Гончар рассказал, к чему необходимо готовиться Западу

Юлия Закрепа
13 июня 2024, 08:48
107
В самом НАТО многие видят, что в случае возникновения кризисной ситуации ряд стран Альянса будет призывать избегать жестких ответных действий.
'Война НАТО и РФ неизбежна': Гончар рассказал, к чему необходимо готовиться Западу
Когда начнется война РФ против НАТО / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", скриншот: видео, ua.depositphotos.com

На сайте Главред состоялся чат с президентом Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", экспертом по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаилом Гончаром. Он рассказал, какова вероятность начала войны России против НАТО.

Он отметил, что непосредственно и прямо атаковать одну из стран НАТО Россия не будет. Россия пытается расшатать НАТО изнутри и достигает в этом определенных успехов.

"Мы это видим по себе: НАТО не занял позицию, направленную на остановку российской агрессии, а решил поддерживать Украину. С одной стороны, это правильная позиция, но с другой - она комфортна для Москвы, потому что Альянс дал четко понять: он не хочет воевать с Россией. Об этом говорили и Байден, и Столтенберг, и другие. То есть поддерживать Украину НАТО будет, а воевать с Россией - нет. Но Россия - агрессор, который ведет геноцидную войну", - пояснил Гончар.

видео дня

Гончар также напомнил, что альянс вмешался в события на Балканах только после восьми с лишним лет наблюдения за тем, как Милошевич занимается геноцидом.

"В нашем случае война продолжается уже более десяти лет, и мы не видим, что позиция НАТО претерпела хоть какие-то изменения. А, следовательно, у России развязаны руки, и она действует внутри НАТО и Евросоюза через своих прокси и "троянских коней". Прежде всего речь идет о режиме Орбана, который не дает сформировать консенсус. Но, бесспорно, Россия прощупывает НАТО. Все эти прилеты, нарушение границ российскими беспилотниками и крылатыми ракетами - это результат позиции НАТО. И какой ответ Альянса? Никакой", - добавил эксперт.

Сейчас можно открыто наблюдать, как возросла активность России в отношении стран Балтии, в частности, Эстонии. Это является свидетельством того, что Москва готова к более решительным действиям. РФ подняла вопрос изменения морских границ в Балтийском море. Это означает, что зондаж вступает в новую активную фазу, за которой может следовать определенная ограниченная военная операция - Россия хочет увидеть, как сработает механизм НАТО, и убеждена, что он не сработает.

"Думаю, что и в самом НАТО многие видят, что в случае возникновения кризисной ситуации ряд стран Альянса будет призывать избегать жестких ответных действий, вместо этого выходить на переговоры и решать все дипломатическим путем. Поэтому в этом смысле НАТО продолжает оставаться "альянсом испуганных", - отметил Гончар.

"Однако там формируется и "коалиция решительных". Посмотрите на заявления французского президента Макрона, который призывает искать способы помочь Украине не только техникой и финансами, но и рассмотреть вариант, который раньше вообще был табу - boots on the ground, то есть предоставление конкретной военной помощи с высадкой контингентов союзников", - добавил Гончар.

Несмотря на всю аморфность действий НАТО как альянса "коалиция решительных" там уже есть. И там многие считают, что не нужно ждать, когда агрессор придет на границы НАТО на восточном фланге, если Украина не удержится. Поэтому они считают нужным действовать превентивно. Но пока политикум стран НАТО не созрел к этому, считает Михаил Гончар.

Также он отметил, что в коалицию решительных будут входить Британия, Франция, Чехия, страны Балтии и страны Скандинавии.

Кто такой Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Напомним, что в НАТО разработали схему переброски войск США в Европе в случае войны с РФ. По плану военные США высадятся в одном из пяти портов, а затем их направят по заранее планируемым материально-техническим маршрутам.

Главком Норвегии заявил, что нужно готовиться к войне с РФ. Генерал Эйрик Кристофферсен сообщил, ранее существовало мнение о том, что Россия будет восстанавливать способность к ведению конвенционной войны за 10 лет, однако НАТО должно ускориться.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине НАТО
Реклама

Главное за день

Ближайшие 2-3 года будут очень критическими, РФ готовится к поражению стран НАТО - Гончар

Ближайшие 2-3 года будут очень критическими, РФ готовится к поражению стран НАТО - Гончар

10:14 Мир
Через 3-4 года Украина станет членом ЕС, и Москва с ее прихвостнями не станет помехой – Огрызко

Через 3-4 года Украина станет членом ЕС, и Москва с ее прихвостнями не станет помехой – Огрызко

09:00 Интервью
"Война НАТО и РФ неизбежна": Гончар рассказал, к чему необходимо готовиться Западу

"Война НАТО и РФ неизбежна": Гончар рассказал, к чему необходимо готовиться Западу

08:48 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Тело спрятали далеко в лесу: в Германии нашли убитой 9-летнюю дочь военного ВСУ 4539

Тело спрятали далеко в лесу: в Германии нашли убитой 9-летнюю дочь военного ВСУ

Просила эвтаназию: умерла легендарная французская певица 3318

Просила эвтаназию: умерла легендарная французская певица

Грозовой циклон передвинется: в каких областях Украины будут ливни 2594

Грозовой циклон передвинется: в каких областях Украины будут ливни

Реакция на заявления Москвы: Боррель заговорил о прекращении огня в Украине 2262

Реакция на заявления Москвы: Боррель заговорил о прекращении огня в Украине

Последние новости

10:14

Ближайшие 2-3 года будут очень критическими, РФ готовится к поражению стран НАТО - Гончар

10:00

Времени мало: в Германии назвали точный год, когда Путин может напасть на НАТО

10:00

"Извините, если заставил нервничать": Дмитрий Дикусар обратился к поклонникам с фронта

09:32

"Последние конвульсии": Алла Пугачева впервые отреагировала на обыски у Галкина

09:21

Гороскоп на завтра 14 июня: Овнам - большие потери, Водолеям - будет везти до абсурда

Отключения света будут минимум 5 лет, зимой его может не быть днями – ГончарОтключения света будут минимум 5 лет, зимой его может не быть днями – Гончар
09:15

В ISW рассказали о вторжении РФ на Сумщину и "оккупации" села: какая ситуация в регионе

09:05

Самые горячие направления фронта летом: эксперт сказал, где ВСУ могут иметь успех

09:00

Через 3-4 года Украина станет членом ЕС, и Москва с ее прихвостнями не станет помехой – Огрызко

08:58

"Лишил детей дома": россияне ошарашены от поступка путиниста Филиппа Киркорова

Реклама
08:48

"Война НАТО и РФ неизбежна": Гончар рассказал, к чему необходимо готовиться Западу

08:22

Хамас празднично повилял "Россией"мнение

07:42

Новая концепция операций: ВСУ могут попытаться ослабить ПВО РФ - детали от ISW

06:41

Более $300 млн для Украины: Великобритания удивила своим решением - что известно

06:17

Опасные воды Черного моря... для россиянмнение

05:00

Россия патрулирует Черное море подлодками: они еле дышат

04:34

Почему категорически нельзя спать на двух подушках: суровые народные приметы

04:05

"Отключение света будет не менее 5 лет": Гончар описал непростую задачу для Украины

03:38

Одежда снова станет чистой: как вывести из ткани пятна от летних ягод

03:00

Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу сделала заявление в его день рождения - детали

02:30

Месть за Украину: как ВСУ смогут "положить" энергетическую систему в РФ - эксперт

Реклама
02:00

В отличие от Лопес: мать Аффлека помиловалась с его бывшей женой

01:30

"Боюсь, что нас увидят": Рамина Эсхакзай раскрыла детали о бойфренде-военном

00:12

РФ разместила новейшие С-500 "Прометей": Буданов раскрыл ситуацию в Крыму

12 июня, среда
23:48

"Начался тяжелый период": Буданов - об "армагеддоне" на фронте и наступлении на СумыВидео

23:46

Бывшая пассия Налчаджиоглу не готова его отпустить - нежное признание

23:19

Будут последствия: король Чарльз жестко обратился к принцу Гарри

23:15

Пешком вышла из оккупации на разбитый мост: украинский дрон спас женщину на ХерсонщинеВидео

23:01

G7 решила разблокировать $50 млрд для Украины от замороженных активов РФ - Le Monde

22:56

Почему Харьков больше всего попадает под огонь: раскрыта "хотелка" Кремля

22:28

"Внутри все плохо, делаю еще хуже": Дантес признался, как "загнал" свой организм

22:25

Бывший муж Ани Лорак показал редкое фото с дочерью: девочку не узнать

22:23

"Света не будет днями": эксперт рассказал правду о том, возможен ли блекаут в Украине

22:18

СБУ демонстрирует всем коллаборационистам неизбежность наказания: эксперт о деле дочери экс-мэра Полтавы

22:18

Украинцы могут проводить без света 20 часов в сутки: BBC описало худший сценарий зимы

21:56

Изьяли многое: у Галкина-старшего прошли обыски в РФ - детали

21:36

"Случайное фото": Влад Яма засветился вместе с Натальей Могилевской

21:28

Столтенберг выдвинул неожиданное предложение по передаче Украине оружия

20:47

Макрон не просто психанул - ему терять особо нечегомнение

20:47

Десятки "двухсотых": раскрыты крупные потери РФ в ходе ударов по Крыму

20:42

США ввели новые жесткие санкции против России и "друзей": ЕС к согласию не пришел

Реклама
20:38

Грозовой циклон передвинется: в каких областях Украины будут ливни

20:15

Как отмыть вытяжку от жира внутри: давно забытый, но очень хороший способВидео

19:59

Внучка Ротару в топе за 90 тысяч показалась в Италии

19:54

Россия модернизировала для ударов по Украине Х-101: она "очень проблемная"

19:52

Известный продюсер подтвердил отношения с новым бойфрендом - нежные фото

19:50

Создание уникального стиля - как выразить себя через моду? новости компании

19:47

Украина и США подпишут гарантии безопасности уже завтра - Белый дом

19:34

"Мирные саммиты и переговоры не остановят войну": Гончар назвал единственный шанс на мир

19:07

Во время массированного удара по Киеву и области Россия применила "кассеты"

18:59

Как убрать налёт внутри бачка унитаза: быстрый способ, который хорошо поможетВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять