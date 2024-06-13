'Война НАТО и РФ неизбежна': Гончар рассказал, к чему необходимо готовиться Западу

В самом НАТО многие видят, что в случае возникновения кризисной ситуации ряд стран Альянса будет призывать избегать жестких ответных действий.

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Когда начнется война РФ против НАТО / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", скриншот: видео, ua.depositphotos.com

На сайте Главред состоялся чат с президентом Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", экспертом по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаилом Гончаром. Он рассказал, какова вероятность начала войны России против НАТО.

Он отметил, что непосредственно и прямо атаковать одну из стран НАТО Россия не будет. Россия пытается расшатать НАТО изнутри и достигает в этом определенных успехов.

"Мы это видим по себе: НАТО не занял позицию, направленную на остановку российской агрессии, а решил поддерживать Украину. С одной стороны, это правильная позиция, но с другой - она комфортна для Москвы, потому что Альянс дал четко понять: он не хочет воевать с Россией. Об этом говорили и Байден, и Столтенберг, и другие. То есть поддерживать Украину НАТО будет, а воевать с Россией - нет. Но Россия - агрессор, который ведет геноцидную войну", - пояснил Гончар. видео дня

Гончар также напомнил, что альянс вмешался в события на Балканах только после восьми с лишним лет наблюдения за тем, как Милошевич занимается геноцидом.

"В нашем случае война продолжается уже более десяти лет, и мы не видим, что позиция НАТО претерпела хоть какие-то изменения. А, следовательно, у России развязаны руки, и она действует внутри НАТО и Евросоюза через своих прокси и "троянских коней". Прежде всего речь идет о режиме Орбана, который не дает сформировать консенсус. Но, бесспорно, Россия прощупывает НАТО. Все эти прилеты, нарушение границ российскими беспилотниками и крылатыми ракетами - это результат позиции НАТО. И какой ответ Альянса? Никакой", - добавил эксперт.

Сейчас можно открыто наблюдать, как возросла активность России в отношении стран Балтии, в частности, Эстонии. Это является свидетельством того, что Москва готова к более решительным действиям. РФ подняла вопрос изменения морских границ в Балтийском море. Это означает, что зондаж вступает в новую активную фазу, за которой может следовать определенная ограниченная военная операция - Россия хочет увидеть, как сработает механизм НАТО, и убеждена, что он не сработает.

"Думаю, что и в самом НАТО многие видят, что в случае возникновения кризисной ситуации ряд стран Альянса будет призывать избегать жестких ответных действий, вместо этого выходить на переговоры и решать все дипломатическим путем. Поэтому в этом смысле НАТО продолжает оставаться "альянсом испуганных", - отметил Гончар.

"Однако там формируется и "коалиция решительных". Посмотрите на заявления французского президента Макрона, который призывает искать способы помочь Украине не только техникой и финансами, но и рассмотреть вариант, который раньше вообще был табу - boots on the ground, то есть предоставление конкретной военной помощи с высадкой контингентов союзников", - добавил Гончар.

Несмотря на всю аморфность действий НАТО как альянса "коалиция решительных" там уже есть. И там многие считают, что не нужно ждать, когда агрессор придет на границы НАТО на восточном фланге, если Украина не удержится. Поэтому они считают нужным действовать превентивно. Но пока политикум стран НАТО не созрел к этому, считает Михаил Гончар.

Также он отметил, что в коалицию решительных будут входить Британия, Франция, Чехия, страны Балтии и страны Скандинавии.

Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Напомним, что в НАТО разработали схему переброски войск США в Европе в случае войны с РФ. По плану военные США высадятся в одном из пяти портов, а затем их направят по заранее планируемым материально-техническим маршрутам.

Главком Норвегии заявил, что нужно готовиться к войне с РФ. Генерал Эйрик Кристофферсен сообщил, ранее существовало мнение о том, что Россия будет восстанавливать способность к ведению конвенционной войны за 10 лет, однако НАТО должно ускориться.

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