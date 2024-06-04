В НАТО разработали схему переброски войск США в Европе в случае войны с РФ – СМИ

На Западе не исключают конфликт с Россией в последующие два десятилетия.

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На случай войны с РФ НАТО разрабатывает многочисленные "сухопутные коридоры", чтобы направить американские войска и вооружение к линии фронта.

Как пишет The Daily Telegraph, по плану военные США высадятся в одном из пяти портов, а затем их направят заранее планируемыми материально-техническими маршрутами, чтобы противостоять возможной атаке армии России.

Сухопутные коридоры нарабатывают на фоне предупреждений высшего руководства Альянса о том, что западные правительства должны подготовиться к конфликту с Россией в последующие два десятилетия.

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Схема переброски войск США

Планы, в частности, предполагают, что американские войска высаживаются в голландских портах перед тем, а затем поездами следуют через Германию в Польшу. В случае вторжения России в страны НАТО войска США прибудут в порт Роттердам, а затем будут отправлены на восток.

Но в НАТО договариваются о расширении маршрутов в другие порты, чтобы убедиться, что Россия не сможет разорвать наземные линии связи.

/ telegraph.co.uk

Запасные варианты

Если силы НАТО, входящие в Нидерланды, пострадают от российской бомбардировки или силы Москвы уничтожат североевропейские порты, Альянс собирается сосредоточиться на портах Италии, Греции и Турции.

Из итальянских портов американские войска могут перемещаться по суше через Словению, Хорватию в Венгрию, которая имеет общую границу с Украиной.

Подобные планы существуют по транспортировке сил из турецких и греческих портов через Болгарию и Румынию, чтобы добраться до восточного фланга Альянса.

Также разрабатываются планы транспортировки войск через порты на Балканах, а также через Норвегию, Швецию и Финляндию.

В этих коридорах военные не будут ограничены местными правилами и могут свободно перевозить грузы без обычных ограничений.

Опыт войны в Украине

"Украина очень страдает от этих российских ракетных атак дальнего действия на системы материально-технического обеспечения", - сказал генерал-лейтенант Александр Солфранк, начальник Главного управления материально-технического обеспечения НАТО.

Порты в северной Европе, такие как Нидерланды, Германия и страны Балтии, считаются особенно уязвимыми к российским ракетным атакам.

"Оценивая российскую войну в Украине, мы заметили, что Россия атаковала украинские логистические базы. Это должно наталкивать на выводы, что огромные базы материально-технического обеспечения будут атакованы и уничтожены в первую очередь в случае конфликта. Что касается противовоздушной обороны... Ее всегда мало. Я не могу представить ситуацию, когда у вас достаточно противовоздушной обороны. Это хороший пример применения военного принципа: "Если ты хочешь быть сильным везде, ты не силен нигде", - сказал Солфранк.

Угроза войны России с НАТО - главные новости по теме

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Напомним, РФ готовится к широкомасштабному конфликту с НАТО с применением обычного вооружения. Об этом свидетельствуют определенные финансовые, экономические и военные показатели. Как прогнозируют аналитики Института изучения войны, нападение, скорее всего, произойдет не в ближайшей перспективе, но в более короткие сроки, чем предполагали некоторые западные аналитики.

Как сообщалось ранее, Россия, вероятно, готовится к войне с НАТО, которая может произойти ориентировочно в следующие 10 лет. Кремль перевел экономику на военные рельсы и проводит переформатирование своей армии.

Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

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