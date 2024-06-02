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"Будем защищать каждый дюйм территории": Шольц вдруг жестко "проехался" по РФ

Андрей Ганчук
2 июня 2024, 20:57
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Агрессор Россия будет продолжать свои угрозы, именно поэтому Германия НАТО пошло на изменения в рамках политики безопасности, сказал Олаф Шольц.
НАТО, Шольц
Дипломатия будет успешной лишь с позиции силы - Шольц / Коллаж: Главред, фото: nato.int, УНИАН

Североатлантический альянс готов "защищать каждый квадратный дюйм" своей территории. Именно поэтому Германия и другие страны-союзники по блоку решили усилить свое присутствие на восточном фланге НАТО. Угроза со стороны России будет расти. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

Как сообщает The Telegraph, в ходе Восточногерманского экономического форума он сказал, что нужно сдерживать Россию. Альянс будет готов к защите своих территорий в случае такой необходимости.

"Угроза со стороны России будет продолжаться, мы и другие союзники решили в прошлом году развернуть дополнительные подразделения в странах Балтии и разместить там целую бригаду на постоянной основе в будущем. Этот поворот в политике безопасности необходим, чтобы показать России: мы готовы защитить каждый квадратный дюйм территории НАТО от атак", - отметил глава правительства ФРГ.

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Также Олаф Шольц подчеркнул, что "дипломатия будет успешной только с позиции силы".

Что известно о НАТО?

НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.

7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

НАТО и война России против Украины – главные новости по теме:

Войска РФ не остановятся и будут дальше воевать против Украины, считает глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. Запад должен помогать украинскому государству вооружением для защиты от военной агрессии.

Я уверен, что Украина может победить, сказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, коллективный блок безопасности Запада готов оказать Киеву нужную поддержку для реализации цели.

Страны НАТО могли бы отправить войска в Украину, но не под эгидой самого Альянса, считает политолог Владимир Горбач. Как полагает аналитик, речь может пойти о "коалиции желающих" помочь Украине, в которой НАТО как организация участия принимать не будет.

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