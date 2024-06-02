"Будем защищать каждый дюйм территории": Шольц вдруг жестко "проехался" по РФ

Агрессор Россия будет продолжать свои угрозы, именно поэтому Германия НАТО пошло на изменения в рамках политики безопасности, сказал Олаф Шольц.

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Дипломатия будет успешной лишь с позиции силы - Шольц / Коллаж: Главред, фото: nato.int, УНИАН

Североатлантический альянс готов "защищать каждый квадратный дюйм" своей территории. Именно поэтому Германия и другие страны-союзники по блоку решили усилить свое присутствие на восточном фланге НАТО. Угроза со стороны России будет расти. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

Как сообщает The Telegraph, в ходе Восточногерманского экономического форума он сказал, что нужно сдерживать Россию. Альянс будет готов к защите своих территорий в случае такой необходимости.

"Угроза со стороны России будет продолжаться, мы и другие союзники решили в прошлом году развернуть дополнительные подразделения в странах Балтии и разместить там целую бригаду на постоянной основе в будущем. Этот поворот в политике безопасности необходим, чтобы показать России: мы готовы защитить каждый квадратный дюйм территории НАТО от атак", - отметил глава правительства ФРГ. видео дня

Также Олаф Шольц подчеркнул, что "дипломатия будет успешной только с позиции силы".

Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

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