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Войска РФ не остановятся: в НАТО раскрыли планы Путина против Украины

Андрей Ганчук
17 мая 2024, 11:25
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Западный мир должен помогать Украине вооружениями, чтобы страна могла противостоять российской военной агрессии, сказал глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.
Путин, войска РФ
У Путина намерены продолжать войну против Украины - НАТО / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Агрессор Россия не добилась ни одной из своих "целей" в Украине и будет продолжать войну. Западный мир должен помогать украинцам вооружениями для защиты, однако помощь не обязательно станет фактором, будет удерживать россиян от наступательных операций. Об этом заявил председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр.

Как сообщает пресс-служба Североатлантического альянса, он рассказал о том, что понятие "сдерживание российских войск" осталось в прошлом, поскольку Россия полномасштабно атаковала Украину и продолжает вести войну.

По словам высокопоставленного военного НАТО, нужно продолжать помогать Украине, однако "важно понимать, что все, что мы делаем, не обязательно помешает россиянам что-нибудь сделать".

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"Что мы можем сделать - это убедиться, что украинские Вооруженные силы максимально подготовлены и имеют оружие, чтобы противостоять любому натиску россиян", - добавил Бауэр.

Кто такой Роберт Питер Бауэр

Роберт Бауэр — лейтенант-адмирал Королевского флота Нидерландов, занимает должность председателя Военного комитета НАТО. Ранее был начальником штаба обороны, заместителем начальника обороны Вооруженных сил Нидерландов, пишет Википедия.

Россия намерена продолжать войну

Также он уточнил, что российские оккупанты намерены продолжать войну против Украины.

"Они будут продолжать, потому что не достигли ни одной из своих стратегических целей. Вот почему они продолжают, и вот почему Украина должна продолжать оборону, кроме того, что украинцы хотят вернуть территорию, которую у них забрали", - подчеркнул Роб Бауэр.

Военная помощь Украине от США – главные новости по теме:

Палата представителей США 20 апреля проголосовала за предоставление военной помощи Украине. Позже документ утвердили и в Сенате. Таким образом, Конгресс после многомесячной паузы принял решение о пролонгации финансирования поддержки украинского государства на сумму около 61 млрд долларов.

Часть вооружений от Штатов уже на поле боя в Украине, сказал представитель Белого дома Джон Кирби. По его словам, Пентагон работает над тем, чтобы ускорить поставки оружия.

США передадут Украине новый пакет помощи, чтобы помочь ВСУ возле Харькова, сказали в Белом доме. В частности, у Байдена также допустили, что оккупанты России могут усилить темы своих наступательных действий в Харьковской области.

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