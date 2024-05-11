Уже на передовой: в США сделали важное заявление относительно военной помощи Украине

В Белом доме сообщили, что Пентагон работает в быстром темпе для ускорения поставок оружия в Украину согласно принятым пакетам помощи.

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Часть оружия из пакета помощи от США уже на передовой / Коллаж Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Министерство обороны США уже поставило на передовые позиции ВСУ в Украине часть вооружений из предыдущего пакета военной поддержки и сейчас активно работает над доставкой остального вооружения и техники, в том числе из нового пакета помощи. Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби во время телефонного брифинга, передает Укринформ.

"Кое-что из первого пакета оборонной помощи - который мы объявили в рамках закона о дополнительном финансировании в тот же день, когда президент подписал его - некоторые из этих вещей уже попали на поле боя, в руки украинских военных", - отметил представитель администрации США.

Он подчеркнул, что не будет разглашать конкретные детали поставок из соображений безопасности. Однако, благодаря размещению вооружения заранее на складах в Европе, удалось быстро доставить часть военной помощи. Некоторым вооружениям нужно больше времени, чтобы добраться до Украины.

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Он также отметил, что Пентагон работает в быстром темпе, чтобы предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму $400 миллионов.

"Это достаточно серьезный пакет. Разнообразие систем, которые есть только в нем, достаточно впечатляющая - все это пригодится им (украинским силам - ред.) в то время, когда они пытаются отразить российские наступали на Донбассе, а теперь и на подступах к Харькову",- отметил Кирби.

Решение о военной помощи Украине от США 23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов. 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Напомним, в Пентагоне заявили, что поставки военной помощи в Украину уже начались. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Помощь США для Украины - новый пакет помощи от США

Напомним, как ранее сообщал Главред, Соединенные Штаты Америки планируют объявить о предоставлении новых пакетов военной помощи для Украины в ближайшие недели, сообщил 9 мая спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Уже 10 мая США выделили Украине новый пакет военной помощи в размере 400 миллионов долларов, сообщил Пентагон.

Между тем, российские оккупанты могут осуществить дальнейшие продвижения в ближайшие недели, отметил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

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