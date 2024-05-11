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РФ может продвинуться на фронте в ближайшие недели: в США сделали важное заявление

Ангелина Подвысоцкая
11 мая 2024, 03:30
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Джон Кирби не исключает, что российские оккупанты могут перейти к "более масштабному наступлению на Харьков".
РФ может продвинуться на фронте в ближайшие недели: в США сделали важное заявление
РФ может осуществить продвижение в ближайшие недели / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 22 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты могут осуществить дальнейшие продвижения в ближайшие недели. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Reuters и BBC.

Он даже не исключает, что РФ может перейти к "более масштабному наступлению на Харьков". В то же время в США не верят в то, что врагу удастся достичь "серьезных прорывов" на фронте.

Кирби считает, что оккупанты могут увеличить интенсивность огня и перебросить дополнительные войска, чтобы создать "неглубокую буферную зону вдоль украинской границы".

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"Но мы не ожидаем каких-то серьезных прорывов, и со временем приток американской помощи позволит Украине противостоять этим атакам в течение 2024 года. Мы уверены в украинских силах и работаем круглосуточно, чтобы обеспечить их оборудованием, инструментами, оружием, необходимым для защиты от этих атак", - сказал Кирби.

Кто такой Джон Кирби

Джон Кирби - контр-адмирал Военно-морских сил США, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США с мая 2022 года. Пресс-секретарь Пентагона (2021-2022). Официальный представитель Государственного департамента США (2015-2017), пишет Википедия.

Россия пошла на прорыв границы на севере Харьковской области - последние новости

Российские оккупанты ночью 10 мая обстреляли Волчанск, враг провел мощную артиллерийскую подготовку, ДРГ пытались прощупать пограничную линию, сообщил боец ВСУ Станислав Бунятов. Силы обороны работают над отражением атак.

Войска РФ усилили обстрелы на севере Харьковской области, рассказал глава ОГА Олег Синегубов.

Противник наносит удары по Волчанску, всю ночь оккупанты били корректирующими авиабомбами и артиллерией. ДРГ пытались прорвать границу. Непосредственной угрозы Харькову нет.

Войска РФ пытаются закрепляться в 6 населенных пунктах на Харьковщине, отметили аналитики DeepState.

Они пробуют заходить в населенные пункты Стрелечья, Красное, Пыльная, Борисовка, Гатище и Плетеневка. Пока неизвестно, сколько сил может задействовать враг.

Россия начала новую волну наступления и атакует на севере Харьковской области, сказал президент Владимир Зеленский. Силы обороны отражают вражеские атаки. Продолжаются серьезные бои.

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