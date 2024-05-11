РФ может продвинуться на фронте в ближайшие недели: в США сделали важное заявление

Джон Кирби не исключает, что российские оккупанты могут перейти к "более масштабному наступлению на Харьков".

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РФ может осуществить продвижение в ближайшие недели / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 22 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты могут осуществить дальнейшие продвижения в ближайшие недели. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Reuters и BBC.

Он даже не исключает, что РФ может перейти к "более масштабному наступлению на Харьков". В то же время в США не верят в то, что врагу удастся достичь "серьезных прорывов" на фронте.

Кирби считает, что оккупанты могут увеличить интенсивность огня и перебросить дополнительные войска, чтобы создать "неглубокую буферную зону вдоль украинской границы".

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"Но мы не ожидаем каких-то серьезных прорывов, и со временем приток американской помощи позволит Украине противостоять этим атакам в течение 2024 года. Мы уверены в украинских силах и работаем круглосуточно, чтобы обеспечить их оборудованием, инструментами, оружием, необходимым для защиты от этих атак", - сказал Кирби.

Кто такой Джон Кирби Джон Кирби - контр-адмирал Военно-морских сил США, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США с мая 2022 года. Пресс-секретарь Пентагона (2021-2022). Официальный представитель Государственного департамента США (2015-2017), пишет Википедия.

Россия пошла на прорыв границы на севере Харьковской области - последние новости

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