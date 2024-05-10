Основные силы РФ еще не задействованы, техника подтягивается: детали штурма Харьковщины

Российские оккупанты подтягивают технику из глубины РФ в направлении Белгорода.

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РФ стягивает технику в направлении Харьковской области / Коллаж: Главред, фото: СтратКом ВСУ, скриншот из видео

РФ начала новую волну наступления на Харьковскую область, но основные силы оккупанты еще не задействовали. Об этом заявил майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в своем Telegram-канале.

Он считает, что сейчас россияне занимаются "прощупыванием нашей линии обороны".

"События на Харьковском направлении - абсолютно прогнозируемая для украинской армии история. Пока ничего критического не произошло, россияне начали движение, о котором наши силы знали и готовились", - написал Жорин.

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Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

О том, что РФ проводит на Харьковщине разведку боем, говорит и руководитель учебно-инструкторской группы 151-го учебного центра ВСУ Роман Доник. Российские оккупанты зашли в несколько населенных пунктов, которые фактически можно считать серой зоной, ведь размещаются они на самой границе с РФ.

"Навскидку с десяток единиц бронетехники на направлении россиянам сожгли точно. Выковыривали из посадок тех, кто спрятался. Там где враг имел успех и зашел без боя, закрепляются. В нескольких населенных пунктах идут бои. Штурмуют наши", - написал Доник.

Он добавил, что через несколько дней могут быть новые попытки оккупантов прорываться на Харьковском направлении. Об этом свидетельствует то, что из глубины РФ в направлении Белгорода идет вражеская техника с новыми тактическими обозначениями.

Кто такой Роман Доник? Роман Доник (род. 2 сентября 1968, Харьков) - активист Революции достоинства и волонтер, который осуществляет обеспечение украинских военных в ходе войны на востоке Украины. Основатель и руководитель волонтерской группы Романа Доника.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что РФ наращивает военное присутствие в приграничных районах на Северском направлении. К тому же враг проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

Россия пошла на прорыв границы на севере Харьковской области - последние новости

Российские оккупанты ночью 10 мая обстреляли Волчанск, враг провел мощную артиллерийскую подготовку, ДРГ пытались прощупать пограничную линию, сообщил боец ВСУ Станислав Бунятов. Силы обороны работают над отражением атак.

Войска РФ усилили обстрелы на севере Харьковской области, рассказал глава ОГА Олег Синегубов.

Противник наносит удары по Волчанску, всю ночь оккупанты били корректирующими авиабомбами и артиллерией. ДРГ пытались прорвать границу. Непосредственной угрозы Харькову нет.

Войска РФ пытаются закрепляться в 6 населенных пунктах на Харьковщине, отметили аналитики DeepState.

Они пробуют заходить в населенные пункты Стрелечья, Красное, Пыльная, Борисовка, Гатище и Плетеневка. Пока неизвестно, сколько сил может задействовать враг.

Россия начала новую волну наступления и атакует на севере Харьковской области, сказал президент Владимир Зеленский. Силы обороны отражают вражеские атаки. Продолжаются серьезные бои.

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