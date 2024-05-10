"Тяжелые бои": Зеленский - об усилении позиций на Харьковщине

Командование уделяет особое внимание Харьковской области, а также Покровскому и другим направлениям в Донецкой области.

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Зеленский доложил о ситуации на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, Офис президента

По всей линии украинского фронта продолжаются тяжелые бои. Харьковская область - не исключение. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после доклада Главкома Александра Сырского.

Особое внимание сейчас уделяется Харьковской области, а также Покровскому и другим направлениям в Донецкой области.

"Обсудили оборонительные действия и усиление наших позиций на Харьковщине. Отдельно - Часов Яр. Главком доложил о решениях, которые дадут больше возможностей нашим воинам", - написал Зеленский. видео дня

В своем видеообращении Зеленский отметил, что российские оккупанты пытаются расширить операции против Украины. Украинские защитники понимают объем сил врага и дают ответ оккупантам.

"Добавляем наших сил на Харьковские направления. И по линии нашей государственной границы, и по всей линии фронта будем неизменно уничтожать оккупанта именно так, чтобы сорвать любые российские наступательные намерения", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что сверхважным остается вопрос своевременной поставки оружия, ведь недостаточно просто объявить пакет военной помощи.

Россия пошла на прорыв границы на севере Харьковской области - последние новости

Российские оккупанты ночью 10 мая обстреляли Волчанск, враг провел мощную артиллерийскую подготовку, ДРГ пытались прощупать пограничную линию, сообщил боец ВСУ Станислав Бунятов. Силы обороны работают над отражением атак.

Войска РФ усилили обстрелы на севере Харьковской области, рассказал глава ОГА Олег Синегубов.

Противник наносит удары по Волчанску, всю ночь оккупанты били корректирующими авиабомбами и артиллерией. ДРГ пытались прорвать границу. Непосредственной угрозы Харькову нет.

Войска РФ пытаются закрепляться в 6 населенных пунктах на Харьковщине, отметили аналитики DeepState.

Они пробуют заходить в населенные пункты Стрелечья, Красное, Пыльная, Борисовка, Гатище и Плетеневка. Пока неизвестно, сколько сил может задействовать враг.

Россия начала новую волну наступления и атакует на севере Харьковской области, сказал президент Владимир Зеленский. Силы обороны отражают вражеские атаки. Продолжаются серьезные бои.

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