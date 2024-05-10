Что происходит на границе и есть ли угроза Харькову: Синегубов сделал заявление

Российские оккупанты усилили обстрелы на северном направлении, враг наносит удары по городу Волчанск Харьковской области, сказал Олег Синегубов.

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ВСУ уверенно удерживают позиции, угрозы Харькову нет - Синегубов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 66-я ОМБр (иллюстративное фото)

Ночью 10 мая оккупанты агрессора России обстреливали Волчанск корректируемыми авиабомбами и артиллерией. Диверсионно-разведывательные группы безуспешно пытались прорвать границу. ВСУ уверенно держат позиции, угрозы для Харькова нет. Об этом заявил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что противник усилил обстрелы на севере Харьковской области. Гражданским лицам в приграничье следует находиться в укрытиях.

"Оккупанты усилили обстрел на северном направлении. В первую очередь противник наносит удары по городу Волчанске. Всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии. Были безуспешны попытки ДРГ прорвать границу", - сказал Синегубов.

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Есть ли угроза Харькову

По словам чиновника, территориальных потерь нет. У российской группировки нет столько ресурсов, чтобы угрожать Харькову.

"Вооруженные силы Украины уверенно удерживают позиции: не потеряно ни одного метра. Группировка противника не представляет угрозы Харькову, его сил хватает только для провокаций на северном направлении", - объяснил ситуацию глава ОВА.

Также он призвал гражданское население приграничья находиться в укрытиях.

Что известно о городе Волчанск? Волчанск - город в Чугуевском районе Харьковской области. Он расположен в 5 км от российской границы. 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину, россияне оккупировали город. Враг расстреливал гражданские машины, пытал и убивал местных жителей. В ходе сентябрьского украинского контрнаступления на Харьковщине вражеские войска были выбиты из города. Бойцы ВСУ зашли в Волчанск 13 сентября 2022 года. С тех пор российские оккупанты постоянно обстреливают населенный пункт из различного вида вооружения. Об этом сообщает Википедия.

"Все органы власти работают, находятся на местах и ​​выполняют свои обязанности. Призываем гражданское население пограничных населенных пунктов быть в укрытиях, ведь для врага нет разницы наносить удары по военной инфраструктуре или по гражданским безоружным людям", - подчеркнул Олег Синегубов.

Ситуация в Харьковской области – главные новости по теме:

Россия ночью 10 мая обстреляла Волчанск: враг проводил мощную артиллерийскую подготовку, вражеские диверсанты пытались прощупать приграничную линию, рассказал боец ВСУ Станислав "Осман" Бунятов. Украинские военные отражают атаки оккупантов.

Войска РФ у границ Харьковской области сосредоточили около 50 тысяч военных, рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. По его словам, этих сил врагу недостаточно для того, чтобы достичь серьезного продвижения в регионе.

Путин способен отправить на попытку оккупации Харькова 110 тысяч военных, считает военный эксперт, историк Михаил Жирохов. По его словам, враг не обязательно будет собирать огромную группировку и будет атаковать теми силами, которые есть.

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