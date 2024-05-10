УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Что происходит на границе и есть ли угроза Харькову: Синегубов сделал заявление

Андрей Ганчук
10 мая 2024, 12:28
101
Российские оккупанты усилили обстрелы на северном направлении, враг наносит удары по городу Волчанск Харьковской области, сказал Олег Синегубов.
Синегубов, ВСУ
ВСУ уверенно удерживают позиции, угрозы Харькову нет - Синегубов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 66-я ОМБр (иллюстративное фото)

Ночью 10 мая оккупанты агрессора России обстреливали Волчанск корректируемыми авиабомбами и артиллерией. Диверсионно-разведывательные группы безуспешно пытались прорвать границу. ВСУ уверенно держат позиции, угрозы для Харькова нет. Об этом заявил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что противник усилил обстрелы на севере Харьковской области. Гражданским лицам в приграничье следует находиться в укрытиях.

"Оккупанты усилили обстрел на северном направлении. В первую очередь противник наносит удары по городу Волчанске. Всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии. Были безуспешны попытки ДРГ прорвать границу", - сказал Синегубов.

видео дня

Есть ли угроза Харькову

По словам чиновника, территориальных потерь нет. У российской группировки нет столько ресурсов, чтобы угрожать Харькову.

"Вооруженные силы Украины уверенно удерживают позиции: не потеряно ни одного метра. Группировка противника не представляет угрозы Харькову, его сил хватает только для провокаций на северном направлении", - объяснил ситуацию глава ОВА.

Также он призвал гражданское население приграничья находиться в укрытиях.

Что известно о городе Волчанск?

Волчанск - город в Чугуевском районе Харьковской области. Он расположен в 5 км от российской границы. 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину, россияне оккупировали город. Враг расстреливал гражданские машины, пытал и убивал местных жителей.

В ходе сентябрьского украинского контрнаступления на Харьковщине вражеские войска были выбиты из города. Бойцы ВСУ зашли в Волчанск 13 сентября 2022 года. С тех пор российские оккупанты постоянно обстреливают населенный пункт из различного вида вооружения. Об этом сообщает Википедия.

"Все органы власти работают, находятся на местах и ​​выполняют свои обязанности. Призываем гражданское население пограничных населенных пунктов быть в укрытиях, ведь для врага нет разницы наносить удары по военной инфраструктуре или по гражданским безоружным людям", - подчеркнул Олег Синегубов.

Ситуация в Харьковской области – главные новости по теме:

Россия ночью 10 мая обстреляла Волчанск: враг проводил мощную артиллерийскую подготовку, вражеские диверсанты пытались прощупать приграничную линию, рассказал боец ВСУ Станислав "Осман" Бунятов. Украинские военные отражают атаки оккупантов.

Войска РФ у границ Харьковской области сосредоточили около 50 тысяч военных, рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. По его словам, этих сил врагу недостаточно для того, чтобы достичь серьезного продвижения в регионе.

Путин способен отправить на попытку оккупации Харькова 110 тысяч военных, считает военный эксперт, историк Михаил Жирохов. По его словам, враг не обязательно будет собирать огромную группировку и будет атаковать теми силами, которые есть.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Харькова ВСУ Харьковская область войска России война России и Украины Олег Синегубов
Реклама

Главное за день

Что происходит на границе и есть ли угроза Харькову: Синегубов сделал заявление

Что происходит на границе и есть ли угроза Харькову: Синегубов сделал заявление

12:28 Украина
Россия стягивает технику и накапливает войска под границей: что происходит под Харьковщиной

Россия стягивает технику и накапливает войска под границей: что происходит под Харьковщиной

11:50 Украина
Удары по России оружием Запада: эксперт назвал страны, которые могут снять табу

Удары по России оружием Запада: эксперт назвал страны, которые могут снять табу

11:34 Украина
Все главные новости

Популярное

С трудом передвигается: новые кадры с Чарльзом III встревожили Сеть 29081

С трудом передвигается: новые кадры с Чарльзом III встревожили Сеть

Я же не Соловий : Цибульская рассказала про неприятное знакомство с Жаданом 19556

"Я же не Соловий": Цибульская рассказала про неприятное знакомство с Жаданом

Ударят заморозки: синоптик сказала, в каких областях похолодает 17904

Ударят заморозки: синоптик сказала, в каких областях похолодает

Путину не отдали честь и потерянный ботинок: провалы Парада Победы в Москве 14628

Путину не отдали честь и потерянный ботинок: провалы "Парада Победы" в Москве

Последние новости

12:28

Что происходит на границе и есть ли угроза Харькову: Синегубов сделал заявление

12:24

Как правильно - "згідна" или "згодна": почему украинцы часто путают эти словаВидео

12:19

Названа настоящая причина: почему король Чарльз не будет встречаться с Гарри

12:15

Бойкот начался: Наташу Королеву жестко попустили в Кремле - причина скандала

12:08

Криминальный авторитет из Броваров бросился на копов с оружием: его задержалиВидео

РФ и Беларусь могут напасть на Сувалкский коридор, НАТО отреагирует лишь через 10 дней – ЖироховРФ и Беларусь могут напасть на Сувалкский коридор, НАТО отреагирует лишь через 10 дней – Жирохов
11:51

В РФ была Наташей, выступала в оккупированном Крыму: что известно о представительнице Израиля на Евровидении 2024

11:50

Россия стягивает технику и накапливает войска под границей: что происходит под Харьковщиной

11:34

Удары по России оружием Запада: эксперт назвал страны, которые могут снять табуВидео

10:58

ВСУ "должны отбиться": вражеские ДРГ пытаются прорваться на Харьковщине

Реклама
10:55

Церковный праздник 11 мая: что категорически запрещено делать в Светлую субботу

10:42

Китайский гороскоп на завтра 11 мая: Быкам - грандиозный скандал, Обезьянам - обида

10:40

Их жестко щимят: продюсер раскрыл настоящее отношение Киркорова к нападению РФ на УкраинуВидео

10:30

Точно не выбрасывать: 2 лучших варианта, что делать с черствыми пасками после ПасхиВидео

10:18

"Мы должны действовать": в Британии решительно обратились к Европе

10:11

"Нереально": эксперт оценил шансы на участие войск НАТО в войне в Украине

10:09

Джастин Бибер впервые станет отцомВидео

09:43

Евровидение 2024: под каким номер выступит Украина в финале конкурса

09:24

Гороскоп на завтра 11 мая: Львам - безнадежность, Водолеям - интригующее сообщение

09:14

Как правильно посадить семена огурца: важнейшие правила и предостереженияВидео

09:11

"Повышенный риск насилия": в Bloomberg раскрыли диверсии Кремля в ЕС

Реклама
08:59

ЧФ РФ потерял корабли на $500 млн: в ГУР рассказали о применении дрона Magura V5

08:22

"Строят бункеры и укрепляют границу": Польша готовится к войне с Россией и Беларусью

08:10

Результаты перехвата российских ракет в ночь с 7 на 8 мая: примечательный нюансмнение

07:55

Темпы наземных атак увеличились на 200%: в ISW раскрыли план оккупантов

06:49

В Харькове прогремели взрывы: в домах - пожары, есть пострадавшийФото

06:10

Несколько важных неприятных фактов для Украинымнение

04:00

"Девчонки, я соскучился": стало известно о планах Олега Винника вернуться в Украину

03:34

Подойдут рассол, уксус и не только: как сохранить сыр свежим на 6 недель дольше

03:00

"Она с полным отсутствием ума": бывший продюсер беглянки Лорак разоткровенничался

02:40

Обрученную звезду "50 оттенков серого" застукали за поцелуями с другим мужчиной

02:15

Загородний назвал приоритетные цели для ударов Украины по РФ

00:42

Путинистка Алена Апина удивила жутким видом после пластики

00:40

На хитрой оптической иллюзии спрятался зверь: найдите медведя за 5 секунд

00:18

Евровидение 2024: известны все финалисты конкурсаВидео

00:15

"Скоро должен быть мясной движ": известный военный - о наступлении на Харьков

09 мая, четверг
23:32

Итальянка подорвала второй полуфинал Евровидения 2024Видео

22:52

Фаворит Евровидения-2024 огорошил своим выступлением в прямом эфире - зажег сцену

22:46

Россия не решится на войну с НАТО: Коваленко объяснил причинуВидео

22:41

На границе стоит 50 тыс. оккупантов, они пойдут на Харьков в средине мая - The Economist

22:33

Сложная математическая загадка: нужно найти пропущенную цифру за 15 секунд

Реклама
22:29

Украина получит дополнительные пакеты помощи от США: в Госдепе назвали сроки

22:15

Евровидение-2024 второй полуфинал: где смотреть и кто выступит - онлайн-трансляция

22:03

"Подсела" на препараты: фанаты заподозрили,что у путинистки Валерии анорексия

21:56

Украина получит дополнительные установки HIMARS: в Германии назвали точное количество

21:23

Уклонистов могут жестко наказывать блокировкой счетов: в Раде назвали условие

21:21

Через несколько недель враг будет в Днепре и Харькове - полковник об ужасном сценарии

21:13

Ход войны может кардинально измениться: у Зеленского назвали единственный путь

21:10

Опухоль: мать Ким Кардашьян поделилась тревожными новостями

20:23

Огурцы будут расти вдвое быстрее: чем подкормить овощи для невероятного урожаяВидео

20:09

Упс, она сделала это снова: Бритни Спирс "перевернула мир" необычным талантомВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Мода и красота
Красивый маникюрОкрашивание волосМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять