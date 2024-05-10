Россия стягивает технику и накапливает войска под границей: что происходит под Харьковщиной

Известно, что на участках Белгородской, Курской и Брянской областей РФ противник до недавнего времени расположил 50 тыс. личного состава.

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Что происходит в Харьковской области / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что накопленных сил врага недостаточно для каких-то широкомасштабных наступательных действий в сторону Харьковщины.

"Мы сейчас снова обращаем внимание на то, что происходит на нашем пограничье. Знаем, что на участках Белгородской, Курской и Брянской областей РФ противник до недавнего времени расположил 50 тыс. личного состава. Если не ошибаюсь, в Брянской области было 8 тыс., в Курской - 10 тыс., а в Белгородской - 35 тыс., а в целом это как раз было до 50 тыс. российских воинов. Была информация, что враг пытается увеличить группировку в зоне Белгородской области, довести численность до 50 тыс., а в перспективе и до 70 тыс.", - рассказал военный эксперт в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, когда руководитель спецподразделения "KRAKEN" Константин Немичев комментировал изданию The Economist эту картину, то он сказал, что враг накапливает силы и может иметь определенные намерения по продвижению на нашу территорию.

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"Однако 50 тыс. личного состава противника в зоне Белгородской области вполне недостаточно для проведения каких-то широкомасштабных наступательных действий. Хотя сейчас действительно враг там, в глубине, формирует группировку "Север", куда перебрасывается новый 44-й корпус, и фактически происходит определенное накопление силы. Если даже будет 70 тыс. личного состава, то вспомним наступление противника на Авдеевку, где использовалось 80-100 тыс. вражеского личного состава. Можем говорить, что определенные рейдовые действия противника возможны, эти риски украинская сторона учитывает. Понимаем, что такие рейдовые действия потребуют от ВСУ оттягивания определенных сил и резервов, которые могут быть полезным на других направлениях", - резюмировал Сергей Згурец.

Кто такой Сергей Згурец Сергей Згурец - украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

Ситуация на Харьковщине: что известно

Напомним, что известный военный Станислав "Осман" Бунятов рассказал о наступлении на Харьков. Он отметил, что враг сейчас использует очень мало техники, атакуя украинские позиции. Это может указывать на то, что россияне накапливают резерв. В Харьковской области, по словам пленных, скоро должен быть "мясной движ".

Аналитики рассказали, что на границе стоит 50 тыс. оккупантов, они пойдут на Харьков в середине мая. Командир полка "Кракен" Константин Немичев также убежден, что российские оккупанты действительно могут попытаться продвинуться вперед, но украинские военные готовятся к этому.

Украинский полковник Павел Федосенко рассказал ужасный сценарий, что за несколько недель враг будет в Днепре и Харькове. Известно, что сейчас катастрофически сложная ситуация на фронте, которая может сложиться в случае потери Константиновки и Дружковки. Сейчас речь идет не о территориальной целостности Украины, а о ее выживании.

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