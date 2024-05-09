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РФ снова атакует Украину "Калибрами": в ВСУ рассказали о проблемах оккупантов

Анна Ярославская
9 мая 2024, 10:09
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Во время массированного обстрела Украины 8 мая армия РФ в четвертый раз за последние полгода применила "Калибры".
Ракета Калибр, ракетный удар
8 мая РФ применила "Калибры" для удара по Украине / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, Нацполиция

Российские оккупанты снова начали применять для атак по Украине ракеты "Калибр". При этом у страны-агрессора, скорее всего, есть проблемы с ракетоносителями. Об этом заявил представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

Во время массированного обстрела Украины 8 мая армия РФ в четвертый раз за последние полгода применила "Калибры". При этом в течение 2022 и 2023 годов эти ракеты оккупанты использовали систематически.

Братчук считает, что россияне пытаются выводить на дежурство подводные корабли, локацию которых определить сложнее.

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"Враг пытается показать присутствие в Черном море, но у них возникает или уже возникла проблема с использованием ракетоносителей, поскольку они не так активно их применяют и, возможно, есть проблема с пусковыми установками на самих кораблях", — рассказал он в эфире телемарафона.

Кто такой Сергей Братчук?

Братчук Сергей Борисович - спикер председателя Одесской областной войскадминистрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был представителем Одесской епархии Православной церкви Украины.

С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях, был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресс-офицером в составе батальона, пишет "Рух ЧЕСНО".

Ракетный удар по Украине 8 мая 2024

После трех часов ночи российские оккупанты устроили массированную ракетную атаку. К тому времени большинство областей уже час были в опасности из-за массированной атаки БПЛА. Взрывы раздавались во Львовской, Ивано-Франковской и Киевской областях, а также в Киеве - активно работали украинские силы ПВО.

В Киевской городской администрации сообщили, что РФ применила крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ракеты заходили на Киев по разным направлениям. Все воздушные цели в районе столицы были уничтожены.

В Минэнерго сообщили, что оккупанты атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой. Последствия уточняются. В ДТЭК уточнили, что пострадали три ТЭС.

Все подробности о последствиях ракетной атаки РФ по областям читайте в материале: Ракетный удар по Украине 8 мая: повреждены объекты инфраструктуры, пострадали люди.

Как сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук, всего враг применил 76 средств воздушного нападения – 55 ракет и 21 ударный беспилотник. Уничтожены 59 воздушных целей: 39 ракет и 20 ударных дронов.

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