ВСУ держатся на грани сил: оккупанты продвинулись в районе Веселого - DeepState

Российские оккупанты пытаются прорвать позиции Сил Обороны на всех участках лиманского направления.

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Враг имел продвижение в районе населенного пункта Веселое / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, DeepStateUA

Российские оккупанты прорвали оборону ВСУ в районе села Веселое на лиманском направлении. Этот район является непубличным, уточнять информацию достаточно сложно. Об этом сообщили OSINT-аналитики из сообщества DeepState.

"К сожалению, ситуация тяжелая и имеет тенденцию к ухудшению из-за большого давления со стороны врага. На всем отрезке от Раздолевки до Белогоровки оккупанты пытаются прорвать позиции Сил Обороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг сконцентрировал подразделения воздушно-десантной дивизии и в последнее время активно наступает в районе Веселого, двигаясь вдоль железной дороги восточнее села.

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"Там и произошел прорыв одного из подразделений, которое за достаточно долгое время обороны исчерпало свои ресурсы. Да и в целом бригада, которая стоит в том районе уже больше года без ротаций, держится на грани сил", - написали аналитики.

Война в Украине - карта Deep State

Также есть попытки штурмов в районе Белогоровки, Золотаровки и Верхнекаменки.

В DeepState считают, что россияне пытаются прорваться в город Северск, чтобы срезать Северский выступ и зайти в тыл Силам Обороны в Серебрянском лесничестве, которое никак им не дается.

"Основной силой противника является пехота, которой они буквально забрасывают в позиции украинских военных. Бои в этом районе очень динамичны, позиции переходят из рук в рук, а оккупанты не упускают возможности каждое временное занятие позиции подать медийно как "большой" прорыв", - добавили аналитики.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Что говорят в Генштабе ВСУ

Утром 9 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки произошло 146 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброса наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении украинские военные отбили 16 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Синковка, Ивановка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 11 атак в районах Макеевки, Невского, Новолюбовки, Твердохлебового и Серебрянского лесничества в Луганской области.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили 26 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Андреевка, Верхнекаменское, Новый, Выемка, Ивановское и Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские военные отбили 45 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеньевка, Сокол, Новоселовка Первая, Калиновое, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка, Парасковеевка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.

"Так, за прошедшие сутки, противник 4 раза безуспешно атаковал позиции наших войск. В то же время, украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения", - говорится в Генштабе ВСУ.

Война в Украине - последние новости сегодня

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