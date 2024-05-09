УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

ВСУ держатся на грани сил: оккупанты продвинулись в районе Веселого - DeepState

Анна Ярославская
9 мая 2024, 08:18
466
Российские оккупанты пытаются прорвать позиции Сил Обороны на всех участках лиманского направления.
ВСУ, карта DeepState
Враг имел продвижение в районе населенного пункта Веселое / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, DeepStateUA

Российские оккупанты прорвали оборону ВСУ в районе села Веселое на лиманском направлении. Этот район является непубличным, уточнять информацию достаточно сложно. Об этом сообщили OSINT-аналитики из сообщества DeepState.

"К сожалению, ситуация тяжелая и имеет тенденцию к ухудшению из-за большого давления со стороны врага. На всем отрезке от Раздолевки до Белогоровки оккупанты пытаются прорвать позиции Сил Обороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг сконцентрировал подразделения воздушно-десантной дивизии и в последнее время активно наступает в районе Веселого, двигаясь вдоль железной дороги восточнее села.

видео дня

"Там и произошел прорыв одного из подразделений, которое за достаточно долгое время обороны исчерпало свои ресурсы. Да и в целом бригада, которая стоит в том районе уже больше года без ротаций, держится на грани сил", - написали аналитики.

Война в Украине - карта Deep State
Война в Украине - карта Deep State

Также есть попытки штурмов в районе Белогоровки, Золотаровки и Верхнекаменки.

В DeepState считают, что россияне пытаются прорваться в город Северск, чтобы срезать Северский выступ и зайти в тыл Силам Обороны в Серебрянском лесничестве, которое никак им не дается.

"Основной силой противника является пехота, которой они буквально забрасывают в позиции украинских военных. Бои в этом районе очень динамичны, позиции переходят из рук в рук, а оккупанты не упускают возможности каждое временное занятие позиции подать медийно как "большой" прорыв", - добавили аналитики.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Что говорят в Генштабе ВСУ

Утром 9 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки произошло 146 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброса наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении украинские военные отбили 16 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Синковка, Ивановка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 11 атак в районах Макеевки, Невского, Новолюбовки, Твердохлебового и Серебрянского лесничества в Луганской области.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили 26 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Андреевка, Верхнекаменское, Новый, Выемка, Ивановское и Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские военные отбили 45 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеньевка, Сокол, Новоселовка Первая, Калиновое, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка, Парасковеевка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.

"Так, за прошедшие сутки, противник 4 раза безуспешно атаковал позиции наших войск. В то же время, украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения", - говорится в Генштабе ВСУ.

Война в Украине - последние новости сегодня

Российские оккупанты прорвались к Красногоровке в Донецкой области. Однако подразделения Сил обороны Украины заблокировали штурмовые группы российской армии. Об этом сообщил представитель ОСГВ "Хортица" подполковник Назар Волошин.

Российские войска в рамках своей новой наступательной кампании будут атаковать не на одном, а на нескольких направлениях. Главный удар оккупанты направят на Часов Яр или Авдеевский плацдарм. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Армия РФ может пойти в новое наступление на севере страны. Оккупанты уже создают группировку войск в Курской области. Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Страны Запада отзывают дипломатов из России: чего ждать Украине

Страны Запада отзывают дипломатов из России: чего ждать Украине

09:00 Аналитика
"Украина не просила введения войск НАТО": Столтенберг назвал единственный способ остановить РФ

"Украина не просила введения войск НАТО": Столтенберг назвал единственный способ остановить РФ

08:51 Украина
Дроны атаковали нефтебазу под Анапой в РФ: вспыхнул мощный пожар

Дроны атаковали нефтебазу под Анапой в РФ: вспыхнул мощный пожар

07:30 Мир
Все главные новости

Популярное

Когда прекратятся заморозки в Украине: синоптик назвала дату 35192

Когда прекратятся заморозки в Украине: синоптик назвала дату

Гороскоп на сегодня 9 мая: Козерогам - очень важное решение, Стрельцов - ждет беда 24427

Гороскоп на сегодня 9 мая: Козерогам - очень важное решение, Стрельцов - ждет беда

Чем лучше всего отмыть унитаз: очень простой, но эффективный способ 11067

Чем лучше всего отмыть унитаз: очень простой, но эффективный способ

Зеленскому на Ставке впервые озвучили одну из самых больших наших проблем 7056

Зеленскому на Ставке впервые озвучили одну из самых больших наших проблем

Последние новости

09:00

Страны Запада отзывают дипломатов из России: чего ждать Украине

08:59

"Он точно крякнет": бывшая жена Остапчука заскочила в дом, куда ведущий привел молодую жену

08:51

"Украина не просила введения войск НАТО": Столтенберг назвал единственный способ остановить РФ

08:18

ВСУ держатся на грани сил: оккупанты продвинулись в районе Веселого - DeepState

08:10

Почему РФ выбрала новую тактику обстреловмнение

Что готовит РФ для Донбасса, Харькова и Сум и сколько сможет воевать: интервью с КоваленкоЧто готовит РФ для Донбасса, Харькова и Сум и сколько сможет воевать: интервью с Коваленко
08:03

Как легко почистить вертикальные жалюзи: способ, о котором знают единицы

08:02

Кристина Орбакайте лишит сына Никиту Преснякова наследства - причина

07:30

Дроны атаковали нефтебазу под Анапой в РФ: вспыхнул мощный пожарВидео

06:47

Российские дроны атаковали Одесчину: сколько сбито и что известно о последствиях

Реклама
06:10

Минский вождь Лукашенко начал словесно угрожать оружиеммнение

05:55

Головоломка для тех, у кого зрение, как у ястреба: надо за 5 секунд найти панду

05:32

Россия готовит многовекторное наступление: Коваленко раскрыл масштабные планы оккупантов

04:45

РФ хватит сил еще на 1,5-2 года войны: Коваленко оценил запас прочности оккупантовВидео

04:00

Россия атаковала Украину новейшей Х-101: эксперт раскрыл, что это значит

03:30

Охотница за богатыми стариками: вскрылись детали личной жизни молодухи Петросяна

03:00

Придется разруливать: у родственников Аллы Пугачевой случилась беда

02:20

"Танков достаточно много": Коваленко рассказал о серьезном давлении россиян на фронтеВидео

01:40

Нужно найти пять звезд среди моря цветов за 5 секунд - очень сложная головоломка

00:49

Мурат Налчаджиоглу накинулся на бывшего продюсера Ани Лорак

00:11

Мальдивы отвергают балерину: Волочкова чуть не утонула в шторм

Реклама
00:09

США готовят Украине новые пакеты военной помощи - Госдеп

08 мая, среда
23:56

Прогресс России очень ограничен: топ-генерал НАТО раскрыл шансы Украины на победу

23:12

РФ изменила тактику ударов по украинским энергообъектам - Укрэнерго

22:43

Россияне прорвались в Красногоровку: ВСУ заблокировали врага - Волошин

22:38

Известный украинский продюсер показал истинное лицо Галкина и Пугачевой - детали

22:34

Число 71 среди 77 увидят только самые внимательные: сложная загадка с "изюминкой"

22:30

На фронте погиб герой известного мема "Ду ю спік паски?"

21:51

"Иконические танцы": предательница Ани Лорак засветилась на Евровидении 2024

21:45

Номер alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении-2024 мог сорваться - подробностиВидео

21:38

На фронте сейчас одна из самых угрожающих ситуаций: Жорин - о планах РФ

21:34

Как почистить сетку вытяжки от жира: средство, которое хорошо сработает

21:31

Крым станет "больным" местом россиян: раскрыты преимущества ATACMS над Storm Shadows

21:18

Лучший период для перемен: что категорически нельзя делать в период НоволунияВидео

21:03

Оценивать эффект от помощи США слишком рано: Остин сделал заявление об успехах ВСУ

20:05

Количество массированных атак на Украину внезапно упало: Свитан назвал причину

19:36

Влупит 5-градусный мороз: когда в Украину придет потепление

19:36

Сколько заключенных мобилизуют по новому закону: Арахамия назвал реальное число

19:30

Больше не прячутся: возлюбленная Позитива показала милое сэлфи с артистом

19:21

Чем почистить подошву утюга от нагара: простой способ, о котором многие забыли

19:10

Зеленскому на Ставке впервые озвучили одну из самых больших наших проблеммнение

Реклама
19:04

"Никаких линий обороны времен Порошенко не существовало" - боец о фортификации на фронте актуально

18:38

РФ возобновила активные штурмы: что известно о возможном наступлении на Сумы и Харьков

18:33

Количество людей с синим "загаром" растет: РФ на гидроцикле штурмует остров Нестрига

18:25

За каденцию генпрокурора Костина ни один топ-коррупционер не был привлечен к ответственности - Кочетков

18:11

Налоги от 35 тысяч: раскрыты детали двух моделей "брони" от армии

17:47

Как избавиться от ржавых подтеков в унитазе: простой и рабочий способ

17:34

Украина получит F-16 быстрее, чем ожидалось: в Нидерландах раскрыли сроки

17:30

Похорошела после развода: как Вера Брежнева выглядит без МеладзеВидео

17:17

Пожарная опасность и заморозки: где будет свирепствовать огонь, а где ударит холодина

17:15

Не могли выбрать имя ребенку: жена решилась на радикальное решение из-за конфликта с мужем

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется дата
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиКрасивый маникюрОкрашивание волосМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять