Не Крымский мост: у Зеленского назвали новый приоритет для ударов ВСУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что приоритетность целей для удара Сил обороны определяет Генеральный штаб ВСУ.

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У Зеленского назвали новый приоритет для ударов ВСУ / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, Телеграм-канал Сергея Братчука

С начала 2023 года россияне начали строительство железнодорожной линии вблизи временно оккупированного Мариуполя, которая должна соединить временно оккупированные Россией территории с Ростовом и стать альтернативой Крымскому мосту. Однако, она может быть уничтожена, в случае удара по ней артиллерийским снарядом дальностью от 70 до 80 километров. Об этом в эфире 24 канала рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, это было бы отличным решением.

Михаил Подоляк также отметил, что по состоянию на сейчас значительно возросло производство дронов в Украине и в странах Восточной Европы, которые присоединились к дроновой коалиции. Кроме того, увеличилось увеличилось поставки дальнобойных средств поражения из стран-союзников в Украину.

Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что согласно международному праву Украина имеет полное право использовать оружие для уничтожения инфраструктуры врага, включая как временно оккупированную территорию нашего государства, так и территорию России.

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"Увеличивая вооруженные возможности количественно, мы сможем это все (российскую инфраструктуру - ред) уничтожать, но приоритетность той или иной цели будет определять Генеральный штаб", - сказал он.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Строительство железной дороги через Мариуполь - удары по военным объектам РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты планируют построить железную дорогу, соединяющую российский Ростов с временно оккупированными Мариуполем и Волновахой для решения вопросов военной и гражданской логистики. Об этом 27 сентября 2023 года сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В ночь на 2 мая в России произошли взрывы. В двух регионах зафиксировали работу российских систем противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников. В Орловской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры, а в Курской области остался без света населенный пункт. Об атаке дронов также сообщили власти Смоленской и Ростовской областей.

Также, 2 мая, во временно оккупированных Бердянске и Мариуполе произошли взрывы. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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