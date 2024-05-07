Был одним из самых молодых защитников 'Азовстали': на войне погиб Назарий Гринцевич

В 19 лет защитник "Азовстали" попал в российский плен, после освобождения Назарий Гринцевич продолжил службу в рядах "Азова".

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На фронте погиб 21-летний защитник "Азовстали"/ Колаж: Главред, фото: t.me/lachentyt

На войне погиб 21-летний военный парамедик "Азова" Назарий Гринцевич с позывным "Гринка". Назарий был одним из самых молодых защитников "Азовстали", получил ранения, прошел плен и вернулся снова в армию. О гибели защитника Мариуполя сообщил волонтер и блогер Игорь Лаченков.

"Назар прошел плен и был одним из самых молодых защитников Азовстали. После плена он продолжал свою службу и всегда бился как рекс и благодаря вам вы закрыли не один сбор для его подразделения. Вечная память и честь тебе, друг", - написал Лаченков.

В течение трех месяцев Назарий Гринцевич вместе с побратимами держал оборону на заводе "Азовсталь", после чего попал в российский плен. В сентябре 2022 года он вернулся из плена и продолжил военную службу. Защитник стал соучредителем и командиром взвода оптических наблюдателей подразделения спецназначения артиллерийской группы полка "Азов" "Контакт 12".

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"В бою за Украину погиб наш друг, основатель К12, участник обороны Мариуполя, азовец Назарий "Гранка" Гринцевич. Вес этой потери для каждого из нас и для Украины невозможно описать словами..." - сообщили в подразделении "Контакт 12".

Детали относительно места его гибели пока не предоставляются. Дату, место и время прощания с защитником сообщат позже.

Напомним, на фронте погиб известный украинский спортсмен-тяжеловес, чемпион Европы, участник Олимпийских игр Александр Пелешенко. Ему было 30 лет. С начала российского вторжения Пелешенко вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать свою страну.

Также 30 апреля, защищая раненого собрата на фронте, погиб украинский актер театра и кино Евгений Шумилов. Мужчина мобилизовался в ряды ВСУ два года назад

Как сообщал Главред, российские оккупанты убили известного украинского сержанта Павла Петриченко. Он погиб 15 апреля вечером на поле боя. Павел служил в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

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