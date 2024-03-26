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Освобождал остров Змеиный: на фронте погиб боец ГУР МОУ "Физрук"

Анна Ярославская
26 марта 2024, 07:43
Николай Надыбский участвовал в освобождении острова Змеиный и был награжден орденом "За мужество".
Николай Надыбский
Николай Надыбский вернулся домой "на щите" / Коллаж: Главред, фото: facebook.com

На фронте погиб боец спецподразделения ГУР "Артан" Николай Надыбский с позывным "Физрук". Защитник Украины погиб во время выполнения боевого задания 19 марта. Трагическую новость сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов.

"Отважный защитник, заботливый отец, любящий муж, активный общественный деятель и настоящий патриот — таким был Николай Надыбский, таким и запомнит его наша громада", — написал Моргунов на своей странице в Facebook.

Надыбский был выпускником Винницкого лицея №9 и факультета физического воспитания и спорта Винницкого государственного педагогического университета им.

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В 2023 году он присоединился к спецподразделению ГУР "Артан".

"Физрук" побывал в самых горячих местах на фронте на Восточном и Южном направлениях.

Надыбский участвовал во многих операциях на фронте, в частности в освобождении острова Змеиный. Также мужчина был награжденным орденом "За мужество".

Николай Надыбский
Николай Надыбский / Фото: facebook.com

У Николая Надыбского осталась жена Юлия и маленький сын Макар.

"19.03.2024 года был самый страшный день и звонок, который изменил нашу с Макаром жизнь… Мы обязательно будем с гордостью нести о тебе память", — написала жена Юлия.

Николай Надыбский
У Николая Надыбского осталась жена Юлия и маленький сын / Фото: facebook.com

Как сообщал Главред, на войне в Украине погиб 37-летний доброволец из Германии, бывший солдат Вооруженных Сил ФРГ. Он возглавлял группу разведки спецподразделения Интернационального легиона. Немецкий доброволец почти два года воевал на стороне Украины против российских оккупантов.

Также на войне с российскими оккупантами погиб украинский поэт Максим Кривцов. В 2023 году поэту исполнилось 33 года. 29 декабря Кривцов заявил о выходе своего сборника стихов.

Потери Украины и России в войне

Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооружённых сил РФ также засекречены.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.

По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В целом, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными.

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляли 200—250 тыс., включая 60—70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и наёмников ЧВК "Вагнер").

Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане — 130—145, в Украине — 5—5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

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