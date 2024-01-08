УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Мечтал подарить свой сборник Залужному: на войне погиб известный поэт

Анна Ярославская
8 января 2024, 09:49
Еще позавчера Максим Кривцов общался с подписчиками, а 7 января его мать сообщила, что он погиб.
Максим Кривцов
Максим Кривцов погиб, защищая Украину / Коллаж: Главред, фото: Facebook

На войне с российскими оккупантами погиб украинский поэт Максим Кривцов. Трагическую новость сообщила его мама.

В последнем посте в Facebook Максим предлагал подписчикам "погадать" на книге. Позже появился комментарий от его матери. Женщина сообщила, что ее сын погиб.

Последний пост Максима Кривцова Facebook
Последний пост Максима Кривцова в Facebook / Скриншот Facebook

Обстоятельства гибели Кривцова не уточняются.

"Еще вчера Макс гадал на своей книге, где 90% строчек о смерти. Сегодня пишет его мама: "фиалками мой дорогой сын прорастет". Прорастай, нежная мужественная душа, тупая тяжелая боль от этого", - написала Лариса Денисенко в Facebook.

Максим Кривцов
Максим Кривцов / Фото: Facebook
Максим Кривцов
Максим Кривцов / Фото: Facebook

В 2023 году поэту исполнилось 33 года. 29 декабря Кривцов заявил о выходе своего сборника стихов.

Смотрите видео - Максим Кривцов представил свою книгу "Вірші з бійниці":

"Впрочем, у меня есть еще несколько мечтаний. Мне бы хотелось подарить сборник Залужному. Хотелось бы, чтобы разные блогеры где-то вспомнили стихи, если они им понравятся", — написал тогда Кривцов.

Писатель Любко Дереш назвал Кривцова остроумным и чрезвычайно талантливым человеком, с которым он лично виделся. Воин был слушателем лекций Дереша на ветеранской программе "Голос войны".

Также писатель опубликовал фрагмент из синопсиса незаконченного романа Кривцова:

"Когда возвращаемся после ротаций, едем в автомобиле домой, мы не испытываем счастья, хотя хотим возвращения. Наверное. Мы чувствуем одно – пустоту. Одну общую на всех пустоту, коллективную как память. Мы захлебываемся ею и задыхаемся от ее испарений. Итак, я хочу рассказать о многоэтажке, на 77 этаже которой расположен офис телеканала "Забвение", весь рассказ будет проходить в рамках самой ужасной программы в мире "Ток-шоу Война".

"Пусть забвение не коснется тебя. Вечная память герою", - написал Дереш.

Максим Кривцов
Максим Кривцов / Фото: Facebook

Кто такой Максим Кривцов

Максим Кривцов был участником Революции Достоинства. Окончил Киевский национальный университет технологий и дизайна по специальности — дизайнер обуви.

В 2014 году отправился добровольцем на фронт. Участник АТО и ООС. Принимал участие в боевых действиях 5-го батальона ДУК "Правый сектор" (2014–2015), впоследствии стал старшим пулеметчиком в Бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

Как сообщал Главред, украинский актер театра и кино, режиссер-документалист Андрей Павленко погиб на фронте, защищая Украину от российских оккупантов.

Также война забрала жизнь фильммейкера Руслана Володина - он героически погиб, защищая Украину с оружием в руках.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Бои за Авдеевку продолжаются, оккупанты штурмуют со всех направлений - ISW

Бои за Авдеевку продолжаются, оккупанты штурмуют со всех направлений - ISW

10:38 Украина
ВСУ смогут снова перейти от обороны к наступлению: в Welt назвали важное условие

ВСУ смогут снова перейти от обороны к наступлению: в Welt назвали важное условие

08:39 Украина
В Запорожье прогремели взрывы во время тревоги: были попадания ракет в жилые районы

В Запорожье прогремели взрывы во время тревоги: были попадания ракет в жилые районы

08:08 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:48

"А как Вы выехали из Украины? Волонтер?": беглецу Ступке прилетело за фото с девушкой

10:38

Бои за Авдеевку продолжаются, оккупанты штурмуют со всех направлений - ISW

10:37

Как водка влияет на мозг: доктор Габорец объяснил, что твориться с человекомВидео

10:11

Эти бедра подойдут к любому гарниру: шикарный рецепт курицы в медово-имбирном соусе от Эктора

10:02

Январский пересчет пенсий: кто получил прибавку в тысячи гривен

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:49

Мечтал подарить свой сборник Залужному: на войне погиб известный поэтВидео

09:35

"Это закончится коллапсом одной стороны": историк сказал, как может завершиться война

09:13

Почему в США нет ЗАГСов: как там регистрируют брак

08:39

ВСУ смогут снова перейти от обороны к наступлению: в Welt назвали важное условие

Реклама
08:08

В Запорожье прогремели взрывы во время тревоги: были попадания ракет в жилые районыФото

07:38

Кривой Рог был под массированным ракетным ударом: в городе произошли взрывыФото

07:36

Оккупанты запустили по Киеву "Кинжалы": первые подробности

07:12

РФ бьет ракетами по Украине, в Днепре, Харькове, Запорожье - взрывы: что известноВидео

07:10

Только гений найдет животное на картинке за 8 секунд: чрезвычайно сложная загадка

06:31

По всей Украине - тревога, РФ запустила крылатые ракеты: что известно

06:05

За кулисами войны: что происходило в начале мастштабного вторжениямнение

05:30

Головоломка для самых находчивых: надо найти букву W всего за 4 секунды

04:30

Информация о заправке китайских ракет водой вызывает большое сомнение - Defense Express

03:00

Жена Павлика восхитила фанатов фото с крохой-сыном и свекровью

02:35

"Путин может одержать победу": военный ответил, зашли ли ВСУ в "тупик"

Реклама
02:00

Звезда Женского Квартала похвасталась сочным бюстом после пластикиВидео

01:31

Почему нельзя выливать масло после жарки в раковину и унитаз: как от него избавиться

00:23

"Знаем даже каким болтиком скреплять детали": россияне слили Украине 100 ГБ секретных данных

07 января, воскресенье
23:42

Украину ждет похолодание: к населению обратились с просьбой по электроэнергии

23:10

Певица Kola в купальнике впервые показала мужа-иностранца

23:02

Россияне атаковали дома в Харькове: в городе прогремели мощные взрывы

22:29

"Будет 7 пусков": РФ открыто угрожает миру запуском межконтинентальной баллистики

22:20

Редкие красавицы: певица Руслана показала свою вечно молодую маму

22:16

Есть ли угроза наступления России на Харьков: генерал Романенко оценил ситуацию

22:05

Надо за 8 секунд догадаться, что не так на картинке: загадка для самых внимательных

21:25

Здания превратились в руины: россияне атаковали Днепропетровщину дронами и ракетой

21:15

Камалия в купальнике смело нырнула в прорубь на Крещение ГосподнеВидео

21:15

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 января: Овну - гордыня, Льву - перемены через сопротивление

21:05

Молдова или одна из стран Балтии: экс-глава ЦРУ назвал цель Путина в случае победы

20:45

"Люблю играть в мяч и пошлю его ногой за черту": рецензия на фильм "Следующий гол – победный"Видео

20:17

Клопотенко эмоционально раскритиковал праздник Крещения - в чем причина

20:00

РФ атакует и накапливает войска: Зеленский назвал способ сокрушить ее военную мощь

19:40

20-градусный мороз, штормовой ветер и метели: Украину накрывает серьезная непогода

19:35

Оглядываясь назад: руины украинской утопиимнение

19:30

Лунный календарь на 8 января: остерегайтесь дороги и поездок

Реклама
19:06

На Шольца сильно "давят": в Германии требуют передать Украине ракеты Taurus

18:57

Отбивал российских оккупантов в Синьковке: на фронте погиб доброволец из Болгарии

18:43

У Путина "хотят" уничтожить Украину, союзники должны помочь остановить РФ – Кулеба

18:32

Экономичный способ, который удалит сложные пятна на окрашенных стенах, не повреждая краску

18:25

"Культура там, где Пугачева": из-за заявления Вайкуле россияне визжат от обиды

18:07

Надо угадать зашифрованное слово за 10 секунд: ребус для самых сообразительных

18:07

В России истерят из-за перспектив создания армии ЕС: Захарова "трясет газовой дубиной"

18:00

Как избавиться от плесени на кухне и в ванной: скажите ей "прощай" навсегда

17:41

Полетели дроны и ракета: россияне повредили сразу 23 дома в Сумской области

17:22

Сколько Украина использовала ракет Patriot для отражения атак РФ: ответ Игната

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять