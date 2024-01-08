Мечтал подарить свой сборник Залужному: на войне погиб известный поэт

Еще позавчера Максим Кривцов общался с подписчиками, а 7 января его мать сообщила, что он погиб.

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Максим Кривцов погиб, защищая Украину / Коллаж: Главред, фото: Facebook

На войне с российскими оккупантами погиб украинский поэт Максим Кривцов. Трагическую новость сообщила его мама.

В последнем посте в Facebook Максим предлагал подписчикам "погадать" на книге. Позже появился комментарий от его матери. Женщина сообщила, что ее сын погиб.

Последний пост Максима Кривцова в Facebook / Скриншот Facebook

Обстоятельства гибели Кривцова не уточняются.

"Еще вчера Макс гадал на своей книге, где 90% строчек о смерти. Сегодня пишет его мама: "фиалками мой дорогой сын прорастет". Прорастай, нежная мужественная душа, тупая тяжелая боль от этого", - написала Лариса Денисенко в Facebook.

Максим Кривцов / Фото: Facebook

Максим Кривцов / Фото: Facebook

В 2023 году поэту исполнилось 33 года. 29 декабря Кривцов заявил о выходе своего сборника стихов.

Смотрите видео - Максим Кривцов представил свою книгу "Вірші з бійниці":

"Впрочем, у меня есть еще несколько мечтаний. Мне бы хотелось подарить сборник Залужному. Хотелось бы, чтобы разные блогеры где-то вспомнили стихи, если они им понравятся", — написал тогда Кривцов.

Писатель Любко Дереш назвал Кривцова остроумным и чрезвычайно талантливым человеком, с которым он лично виделся. Воин был слушателем лекций Дереша на ветеранской программе "Голос войны".

Также писатель опубликовал фрагмент из синопсиса незаконченного романа Кривцова:

"Когда возвращаемся после ротаций, едем в автомобиле домой, мы не испытываем счастья, хотя хотим возвращения. Наверное. Мы чувствуем одно – пустоту. Одну общую на всех пустоту, коллективную как память. Мы захлебываемся ею и задыхаемся от ее испарений. Итак, я хочу рассказать о многоэтажке, на 77 этаже которой расположен офис телеканала "Забвение", весь рассказ будет проходить в рамках самой ужасной программы в мире "Ток-шоу Война".

"Пусть забвение не коснется тебя. Вечная память герою", - написал Дереш.

Максим Кривцов / Фото: Facebook

Кто такой Максим Кривцов

Максим Кривцов был участником Революции Достоинства. Окончил Киевский национальный университет технологий и дизайна по специальности — дизайнер обуви.

В 2014 году отправился добровольцем на фронт. Участник АТО и ООС. Принимал участие в боевых действиях 5-го батальона ДУК "Правый сектор" (2014–2015), впоследствии стал старшим пулеметчиком в Бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

Как сообщал Главред, украинский актер театра и кино, режиссер-документалист Андрей Павленко погиб на фронте, защищая Украину от российских оккупантов.

Также война забрала жизнь фильммейкера Руслана Володина - он героически погиб, защищая Украину с оружием в руках.

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