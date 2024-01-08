Мечтал подарить свой сборник Залужному: на войне погиб известный поэт

На войне с российскими оккупантами погиб украинский поэт Максим Кривцов. Трагическую новость сообщила его мама.
В последнем посте в Facebook Максим предлагал подписчикам "погадать" на книге. Позже появился комментарий от его матери. Женщина сообщила, что ее сын погиб.
Обстоятельства гибели Кривцова не уточняются.
"Еще вчера Макс гадал на своей книге, где 90% строчек о смерти. Сегодня пишет его мама: "фиалками мой дорогой сын прорастет". Прорастай, нежная мужественная душа, тупая тяжелая боль от этого", - написала Лариса Денисенко в Facebook.
В 2023 году поэту исполнилось 33 года. 29 декабря Кривцов заявил о выходе своего сборника стихов.
Смотрите видео - Максим Кривцов представил свою книгу "Вірші з бійниці":
"Впрочем, у меня есть еще несколько мечтаний. Мне бы хотелось подарить сборник Залужному. Хотелось бы, чтобы разные блогеры где-то вспомнили стихи, если они им понравятся", — написал тогда Кривцов.
Писатель Любко Дереш назвал Кривцова остроумным и чрезвычайно талантливым человеком, с которым он лично виделся. Воин был слушателем лекций Дереша на ветеранской программе "Голос войны".
Также писатель опубликовал фрагмент из синопсиса незаконченного романа Кривцова:
"Когда возвращаемся после ротаций, едем в автомобиле домой, мы не испытываем счастья, хотя хотим возвращения. Наверное. Мы чувствуем одно – пустоту. Одну общую на всех пустоту, коллективную как память. Мы захлебываемся ею и задыхаемся от ее испарений. Итак, я хочу рассказать о многоэтажке, на 77 этаже которой расположен офис телеканала "Забвение", весь рассказ будет проходить в рамках самой ужасной программы в мире "Ток-шоу Война".
"Пусть забвение не коснется тебя. Вечная память герою", - написал Дереш.
Кто такой Максим Кривцов
Максим Кривцов был участником Революции Достоинства. Окончил Киевский национальный университет технологий и дизайна по специальности — дизайнер обуви.
В 2014 году отправился добровольцем на фронт. Участник АТО и ООС. Принимал участие в боевых действиях 5-го батальона ДУК "Правый сектор" (2014–2015), впоследствии стал старшим пулеметчиком в Бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.
Как сообщал Главред, украинский актер театра и кино, режиссер-документалист Андрей Павленко погиб на фронте, защищая Украину от российских оккупантов.
Также война забрала жизнь фильммейкера Руслана Володина - он героически погиб, защищая Украину с оружием в руках.
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