Россияне объявили награду за его голову: на фронте погиб доброволец из Германии

Боец Интернационального легиона погиб при обстреле российской артиллерии 14 марта.

https://glavred.info/ukraine/rossiyane-obyavili-nagradu-za-ego-golovu-na-fronte-pogib-dobrovolec-iz-germanii-10550567.html Ссылка скопирована

Почти два года Штефан воевал на стороне Украины против российских оккупантов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ОП, rnd.de

На войне в Украине погиб 37-летний доброволец из Германии, бывший солдат Вооруженных Сил ФРГ. Он возглавлял группу разведки спецподразделения Интернационального легиона.

О смерти бойца Бундесвера сообщила немецкая редакционная сеть RND. Фамилию солдата издание не называет, но имя погибшего - Штефан.

Немецкий доброволец почти два года воевал на стороне Украины против российских оккупантов.

видео дня

Боец Интернационального легиона погиб при обстреле российской артиллерии 14 марта. Он работал с беспилотником-разведчиком по укрытию, когда получил прямое попадание.

В прошлом году Штефан в одном интервью сказал, что россияне объявили награду за его голову.

Штефан служил в Бундесвере пять лет. Его трижды направляли в Афганистан. После увольнения имел автотранспортную компанию на юге Германии. В апреле 2022-го поехал на войну в Украину.

Интернациональный легион - что это такое Интернациональный легион территориальной обороны Украины (International Legion Defence of Ukraine) — проект правительства Украины по привлечению иностранцев для создания добровольческих подразделений в составе территориальной обороны ВСУ. Был создан по инициативе президента Владимира Зеленского в феврале 2022 года после начала полномасшабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину. Как сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, по состоянию на 6 марта 2022 года в Интернациональный легион вступили добровольцы из 52 стран, а общая численность составляла 20 тысяч человек. Украинское Министерство обороны опубликовало видеоролик, на котором запечатлены тренировки бойцов Интернационального легиона.

Как сообщал Главред, защищая Украину от российских оккупантов, погиб эстонский доброволец Танель Криггуль (позывной - "Стингер"). Он воевал в составе Международного легиона территориальной обороны Украины (также известного как Иностранный легион) с 2022 года. Свой последний бой Танель Криггуль принял 30 сентября недалеко от Лимана Донецкой области.

На войне с российскими оккупантами в Украине погиб доброволец из Колумбии Алехандро Эррера Эвиа. Он был профессиональным военным и работал в прокуратуре и Корпусе технических расследований.

Также в боях с российскими оккупантами 12 ноября погиб грузинский доброволец Иракли Курцикидзе.

Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооружённых сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В целом, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляли 200—250 тыс., включая 60—70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и наёмников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане — 130—145, в Украине — 5—5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.