Интернациональный легион: Кулеба рассказал, что в Украину едут 20 тысяч ветеранов и добровольцев

Дмитрий Кулеба / Reuters

В Украину продолжают ехать опытные военные специалисты и добровольцы из 52 стран планеты Земля ‒ для того, чтобы войти в состав Интернационального легиона на фоне полномасштабного вторжения Российской Федерации. Об этом заявил по время стрима в социальной сети Facebook руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Мобилизация свободных людей мира просто впечатляет. На сегодняшний день к нам направляются опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира, это их желание, которое они изъявили, мы их не нанимали, мы их не стимулируем ничем, это их добровольная готовность воевать на стороне добра", — отметил дипломат.Читайте такжеУже несколько тысяч иностранцев хотят вступить в Интернациональный легион Украины

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине создают отдельное подразделение для иностранцев, которые изъявят желание присоединиться к обороне Украины и Европы – Интернациональный легион территориальной обороны Украины. С призывом к гражданам других государств выступил президент Украины Владимир Зеленский.

После этого стало известно, что украинцы из Французского Иностранного легиона поедут защищать страну от РФ. Их отпускают защищать свою страну в полной боевой экипировке. Обычно они участвуют в рамках миссий под эгидой ООН или НАТО.

https://glavred.info/ukraine/uzhe-neskolko-tysyach-inostrancev-hotyat-vstupit-v-internacionalnyy-legion-ukrainy-10348172.html