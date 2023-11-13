В боях за Украину героически погиб грузинский доброволец Иракли Курцикидзе

С февраля 2022 года на войне в Украине погибло более 50 грузинских добровольцев, которые воевали на стороне ВСУ.

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Иракли Курцикидзе погиб, защищая Украину / Коллаж: Главред, фото: Facebook Nadiradze Vano

В боях с российскими оккупантами 12 ноября погиб грузинский доброволец Иракли Курцикидзе. Трагическую новость сообщил руководитель грузинской группы в украинских ССО подполковник Вано Надирадзе в Facebook.

Надирадзе отметил, что "грузинский офицер героически погиб два дня назад". По его словам, о смерти добровольца не сообщали, пока не узнали родные.

"Два дня назад героически погиб самый сильный и талантливый грузинский офицер, мы просто не писали, пока семья не узнала. Ираклий Курцикидзе оставил великое имя в Украине во имя Грузии", - говорится в сообщении.

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В Министерстве иностранных дел Грузии подтвердили смерть Ираклия Курцикидзе.

Иракли Курцикидзе / Фото: Facebook Nadiradze Vano

Иракли Курцикидзе / Фото: Facebook Nadiradze Vano

По данным Радио Свобода, с февраля 2022 года на войне в Украине погибло более 50 грузинских добровольцев, которые воевали на стороне ВСУ.

Как сообщал Главред, 8 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что потери Украины на фронте в пять раз меньше, чем потери российской армии.

Напомним, в боях с российскими оккупантами погиб музыкант - участник украинской панк-группы Серцевий напад Михаил "Майкл" Балахтар.

Также в сражениях с российскими агрессорами погиб популярный украинский актер Алексей Хильский. Он дважды возвращался на фронт после ранений. И лишился жизни в боях на Запорожском направлении.

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