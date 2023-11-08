'В 5 раз меньше': Зеленский сообщил о потерях ВСУ за время войны

Владимир Зеленский сообщил о потерях Сил обороны Украины в ходе войны против России. Он также рассказал о единсвенном методе окончания войны.

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Зеленский сообщил о потерях ВСУ за время войны / Коллаж Главред, фото: офис президента, УНИАН

В среду, 8 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что потери Украины на фронте в пять раз меньше, чем потери российской армии. По это он сообщил во время выступления на конференции Reuters Next.

Относительно количества потерь со стороны Сил обороны Украины, президент отреагировал на заявления некоторых лидеров стран, которые утверждают, что Российская Федерация в четыре раза больше.

"Но вы должны знать: я не могу делиться с вами нашими жертвами, нашими потерями, но могу сказать, что их на сегодня минимум в пять раз меньше", - говорится в заявлении Владимира Зеленского. видео дня

Владимир Зеленский отметил, что единственным вариантом окончания войны на территории Украины является полный вывод российских войск к международно-признанным границам нашего государства.

"Прежде всего они должны выйти, потому что это реальный способ остановить войну. Они должны выйти, и после этого мы можем начать дипломатическую платформу или путь к тому, как закончить войну", - сказал президент Украины.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский отметил, что украинские военные активно проводят контрнаступление на южном направлении и планируют достичь результатов до окончания года. Даже если контрнаступление проходит медленно, у украинского войска есть четкий план действий.

С тем, российские военные пытаются получить преимущество над Вооруженными Силами Украины на поле боя с помощью различных мер, включая использование запрещенного оружия.

Также, стали известны новые детали относительно атаки на штаб группировки российских оккупантов "Днепр" в Херсонской области.

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