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"Три прилета по центру": в ВМС сообщили детали удара по кораблю РФ

Юрий Берендий
8 ноября 2023, 17:27
В Военно-Морских силах ВСУ сообщили о том, что ждет поврежденные корабли Черноморского флота "Минск" и недавно пораженный "Аскольд".
'Три прилета по центру': в ВМС сообщили детали удара по кораблю РФ
В ВМС сообщили детали об ударе по кораблю РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

В ВМС ВСУ сообщили о том, какая судьба ждет пораженные Силами обороны Украины корабли Черноморского флота. Речь идет о большом десантном корабле "Минск" и малом ракетном корабле"Аскольд". Об этом во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" сообщил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает УНИАН.

"По мнению ВМС ВСУ, во-первых, этот десантный корабль не подлежит восстановлению из-за повреждений, которые он получил. Во-вторых, он очень старый и, в-третьих - он очень изношенный. То есть, новость о том, что его разбирают, имеет вполне логичное объяснение. Потому что на самом деле ничего другого с этим кораблем сделать и нельзя", - сказал Плетенчук.

По словам спикера, заявления о якобы восстановлении корабля распространяются россиянами только в пропагандистских целях. Плетенчук считает, что большой десантный корабль "Минск" разберут на части, для того, чтобы иметь возможность ремонтировать другие поврежденные корабли Черноморского флота.

видео дня

Также, представитель Военно-Морских сил ВСУ отметил, что корабль "Аскольд", пораженный на территории завода в Керчи, не является уничтоженным.

"Мы видим лишь, что повреждена центральная часть настройки шахт( устройства для загрузки ракет - ред) ... поэтому конечно надо ждать дальнейшей информации. Как вы видите его ("Аскольд" - ред) в принципе не считают уничтоженным – этот корабль не добавили в список уничтоженных кораблей", - пояснил спикер.

Он подчеркнул, что корабль "Аскольд" не сможет быстро вернуться в строй, если вообще это когда-нибудь произойдет.

"Мы видели видео попаданий - это три прилета и это должны быть существенные повреждения. Особенно учитывая то, что он первый корабль этой серии в составе Черноморского флота. Первый из трех построенных в Керчи", - добавил Плетенчук.

Удары по Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, подтвердил, что именно Силы обороны Украины нанесли удар по российскому кораблю на заводе в Керчи. Он отметил, что подобные новости будут появляться все чаще.

В то же время, 1 ноября в результате ракетного удара по российским оккупантам в захваченном Крыму поражены военные базы РФ. Подробности атаки сообщает местный Telegram-канал Крымский ветер со ссылкой на данные очевидцев.

Также, 30 октября войско базы РФ в Крыму попали под удар. Как стало известно из источников, обстрел происходил с помощью полученных из США ракет АТАСМЅ.

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война в Украине обстрелы Черноморский флот
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