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"Они всё еще под завалами": стала известна цель удара HIMARS по центру Донецка

Юрий Берендий
7 ноября 2023, 17:58
Российские СМИ сообщают о мощных взрывах в Донецке. Целью удара вероятно стал так называемый "Республиканский центр беспилотных систем ДНР".
'Они всё еще под завалами': стала известна цель удара HIMARS по центру Донецка
Стала известна важная цель удара по центру Донецка / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Российские оккупанты утверждают, что по центральной части Донецка был нанесён ракетный удар. Кремлевское издание "РИА Новости"пишет, что всего в Донецке было слышно три-четыре "прилета". По его данным, по меньшей мере пятеро гражданских пострадали во время обстрела.

Российские пропагандисты сообщили о прилетах ракет в центральных районах Донецка, включая Киевский, Куйбышевский и Буденновский районы.

Журналист Денис Казанский подтверждает попадание в центр подготовки операторов БПЛА в Донецке. Об этом он сообщил в своем Телеграмме.

видео дня

"В Донецке внезапно стало плохо "Республиканскому центру беспилотных систем "ДНР" им. Владимира Жоги", который готовит операторов БПЛА. Сообщается, что по зданию прилетели "Хаймарсы", и некоторые операторы остаются под завалами", — проинформировал он.

Смотрите видео прилета по Донецкой базе подготовки операторов БПЛА:

'Они всё еще под завалами': стала известна цель удара HIMARS по центру Донецка
Скриншот

Стоит отметить, что еще в мае 2023 года российские пропагандисты хвастались успехами этого центра подготовки операторов БПЛА. По сообщениям СМИ, за год этот центр выпускал 4 тысячи специалистов для российской армии.

'Они всё еще под завалами': стала известна цель удара HIMARS по центру Донецка
Скриншот

В Сети распространяются фото и видео со столбом дыма. Сейчас оккупанты не предоставили комментариев относительно этих взрывов. Дополнительная информация от Министерства обороны Украины или Генерального штаба ВСУ еще не поступала.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин отметил, что оккупанты на Бахмутского направления изменили тактику.

В то же время, Наталья Гуменюк, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, предостерегла, что российские войска могут начать обстрелы критических объектов энергоинфраструктуры Украины после наступления холодов.

Также, Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента, предупредил о потенциально опасных последствиях " замораживания "войны в Украине, и отметил пример" минских переговоров", которые российская сторона использовала для подготовки к своему вторжению.

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