'Они всё еще под завалами': стала известна цель удара HIMARS по центру Донецка

Российские оккупанты утверждают, что по центральной части Донецка был нанесён ракетный удар. Кремлевское издание "РИА Новости"пишет, что всего в Донецке было слышно три-четыре "прилета". По его данным, по меньшей мере пятеро гражданских пострадали во время обстрела.
Российские пропагандисты сообщили о прилетах ракет в центральных районах Донецка, включая Киевский, Куйбышевский и Буденновский районы.
Журналист Денис Казанский подтверждает попадание в центр подготовки операторов БПЛА в Донецке. Об этом он сообщил в своем Телеграмме.
"В Донецке внезапно стало плохо "Республиканскому центру беспилотных систем "ДНР" им. Владимира Жоги", который готовит операторов БПЛА. Сообщается, что по зданию прилетели "Хаймарсы", и некоторые операторы остаются под завалами", — проинформировал он.
Смотрите видео прилета по Донецкой базе подготовки операторов БПЛА:
Стоит отметить, что еще в мае 2023 года российские пропагандисты хвастались успехами этого центра подготовки операторов БПЛА. По сообщениям СМИ, за год этот центр выпускал 4 тысячи специалистов для российской армии.
В Сети распространяются фото и видео со столбом дыма. Сейчас оккупанты не предоставили комментариев относительно этих взрывов. Дополнительная информация от Министерства обороны Украины или Генерального штаба ВСУ еще не поступала.
Война России против Украины - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин отметил, что оккупанты на Бахмутского направления изменили тактику.
В то же время, Наталья Гуменюк, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, предостерегла, что российские войска могут начать обстрелы критических объектов энергоинфраструктуры Украины после наступления холодов.
Также, Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента, предупредил о потенциально опасных последствиях " замораживания "войны в Украине, и отметил пример" минских переговоров", которые российская сторона использовала для подготовки к своему вторжению.
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