Появились громкие подробности вчерашних ударов ВСУ по оккупантам в Донецке

В ходе воздушной атаки по месту расположения российских складов с топливом в оккупированном Донецке был поврежден целый бензопоезд восточной группировки ВС РФ.
На спутниковых снимках от OSINT-исследователя Брэди Эфрика видно, что по меньшей мере часть бензопоезда была в тот вечер охвачена огнем.
Также на прилегающем к железнодорожным путям участке видны масштабы случившегося после "прилетов" пожара.
Удар по Донецку 31 октября
31 октября в оккупированном Донецке были нанесены удары по складам с горючим российских военных. Пожар произошел после громких взрывов.
Утверждается, что масштабный пожар произошел в Буденновском районе города возле железнодорожной станции Мушкетово. Именно там россияне разместили свои склады горюче-смазочных материалов.
Новые "прилеты" по оккупантам
31 октября в бухте Севастополя заметили задымление на одном из российских кораблей. Утверждалось, что дымился малый противолодочный корабль. В Telegram-канал отметили, что такое задымление не похоже на запуск двигателей. Вероятно, это может быть пожар или испытание дымовой установки.
Стало известно о последствиях еще одного высокоточного удара HIMARS по оккупантам. Огнем было уничтожено / ранено более 100 российских мобилизованных из Чувашии - то есть всю колонну вместе с военной техникой.
В новом осеннем наступлении ВС РФ, констатируют и аналитики, и военные, несут огромные потери в живой силе и бронетехнике. Например, с 10 октября на Авдеевском направлении за последние две с половиной недели россияне потеряли около 6,5 тысяч человек.
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