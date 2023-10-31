В Донецке 'прилетело' по цистернам с горючим оккупантов

В оккупированном Донецке нанесены удары по складам с горючим российских военных. Пожар произошел после громких взрывов.
Видео, как пылает ряд цистерн, распространили в местных пабликах. Очевидцы говорят о "прилете в районе железной дороги".
Утверждается, что масштабный пожар произошел в Буденновском районе города возле железнодорожной станции Мушкетово. Именно там россияне разместили свои склады горюче-смазочных материалов.
"Прилет" по оккупантам в Донецке 31 октября - смотрите видео:
Российские потери в октябре
Сегодня, 31 октября, в бухте Севастополя заметили задымление на одном из российских кораблей. Утверждалось, что дымился малый противолодочный корабль. В Telegram-канал отметили, что такое задымление не похоже на запуск двигателей. Вероятно, это может быть пожар или испытание дымовой установки.
Стало известно о последствиях еще одного высокоточного удара HIMARS по оккупантам. Огнем было уничтожено / ранено более 100 российских мобилизованных из Чувашии - то есть всю колонну вместе с военной техникой.
В новом осеннем наступлении ВС РФ, констатируют и аналитики, и военные, несут огромные потери в живой силе и бронетехнике. Например, с 10 октября на Авдеевском направлении за последние две с половиной недели россияне потеряли около 6,5 тысяч человек.
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