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В Донецке "прилетело" по цистернам с горючим оккупантов

Яна Ставская
31 октября 2023, 19:41
Очевидцы сообщали о "прилетах в районе железной дороги". Жители сначала услышали взрывы, а уже потом случился масштабный пожар.
В Донецке 'прилетело' по цистернам с горючим оккупантов
31 октября в Донецке прогремели новые взрывы / коллаж Главреда. Фото: скриншот, ресурсы боевиков

В оккупированном Донецке нанесены удары по складам с горючим российских военных. Пожар произошел после громких взрывов.

Видео, как пылает ряд цистерн, распространили в местных пабликах. Очевидцы говорят о "прилете в районе железной дороги".

Утверждается, что масштабный пожар произошел в Буденновском районе города возле железнодорожной станции Мушкетово. Именно там россияне разместили свои склады горюче-смазочных материалов.

видео дня

"Прилет" по оккупантам в Донецке 31 октября - смотрите видео:

В Донецке 'прилетело' по цистернам с горючим оккупантов

Российские потери в октябре

Сегодня, 31 октября, в бухте Севастополя заметили задымление на одном из российских кораблей. Утверждалось, что дымился малый противолодочный корабль. В Telegram-канал отметили, что такое задымление не похоже на запуск двигателей. Вероятно, это может быть пожар или испытание дымовой установки.

Стало известно о последствиях еще одного высокоточного удара HIMARS по оккупантам. Огнем было уничтожено / ранено более 100 российских мобилизованных из Чувашии - то есть всю колонну вместе с военной техникой.

В новом осеннем наступлении ВС РФ, констатируют и аналитики, и военные, несут огромные потери в живой силе и бронетехнике. Например, с 10 октября на Авдеевском направлении за последние две с половиной недели россияне потеряли около 6,5 тысяч человек.

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