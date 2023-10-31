Дождь пролетит почти через всю страну: в Украине будет штормовой ветер

Синоптики предупреждают о порывах ветра, скорость которых будет достигать 20 м/с.

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Прогноз погоды в Украине 1 ноября / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 1 ноября будет местами дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях ожидаются порывы ветра, которые будут достигать 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Украине 1 ноября / фото: ventusky

Погода 1 ноября

В Украине 1 ноября будет облачно с прояснениями. На территории западных, Винницкой и Житомирской областей синоптики прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет преимущественно южный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Ожидаются сильные порывы ветра.

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"Температура ночью 7-12°, на юге страны до 15°, днем в западных, северных и большинстве центральных областей 11-16°, на остальной территории 15-20°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +9

По данным meteoprog, 1 ноября Украину накроют дожди. Самая низкая температура воздуха будет на территории Львовской и Харьковской областей. Там температура воздуха опустится до 9-19 градусов тепла. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до 14-22 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине 1 ноября / фото: meteoprog

Погода 1 ноября в Киеве

В Киеве 1 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь днем. В этот день ветер будет южный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 7-12°, днем 11-16°; в Киеве ночью 10-12°, днем 13-15°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 1 ноября / фото: meteoprog

Какой может быть погода в Украине зимой

Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

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