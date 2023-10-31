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Сильнейший шторм и вспышки на Солнце: Украину накроют три бури в ноябре

Ангелина Подвысоцкая
31 октября 2023, 05:59
Ожидается, что в ноябре в страну ворвутся три сильные магнитные бури. Первая буря накроет Украину уже 1 ноября.
солнце, магнитная буря, погода
Украину накроет сильная магнитная буря / фото: pexels

Украину накроют сразу несколько магнитных бурь в ноябре. Мощность геомагнитного шторма будет достигать минимум 4-х баллов. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику, первая магнитная буря месяца накроет Украину уже 1 ноября. Она будет достаточно сильной и ее мощность будет достигать 4 баллов. Следующий геомагнитный шторм ворвется 13 ноября и будет 3-бальным. Однако уже на следующий день буря станет сильнее минимум на одну единицу.

Ожидается, что 22 ноября страну накроет третья магнитная буря. Её мощность будет достигать 4-х баллов. После этого ожидается затишье.

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Магнитная буря 31 октября

Согласно другому графику магнитная буря накрыла Украину еще 28 октября, а еще мощность повысилась до почти 5 баллов. Однако уже на следующий день она стала почти 8-бальной. 30 октября буря немного утихла до 6 баллов.

Такая тенденция продолжится до 31 октября включительно - будет 5 баллов. Однако уже 1 ноября геомагнитный шторм внезапно станет почти 7-бальным.

магнитная буря
Украину накроет сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 6 вспышек класса С. Специалисты считают, что 31 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 15%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 34 солнечных пятна.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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