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Дождь и сильный ветер: в Украину влетает новый шторм

Ангелина Подвысоцкая
30 октября 2023, 19:15
В некоторых областях синоптики прогнозируют туман, дождь и сильный ветер со скоростью до 24 м/с.
погода
Прогноз погоды в Украине 31 октября / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 31 октября будет местами дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Карпатах ожидаются порывы ветра, которые будут достигать 19-24 м/с.

погода 31 октября
Прогноз погоды в Украине 31 октября / фото: ventusky

Погода 31 октября

В Украине 31 октября будет переменная облачность. На территории западных областей синоптики прогнозируют дождь. На юге ночью и утром будет туман. Ветер в этот день будет преимущественно южный со скоростью 7-12 м/с. Ожидаются сильные порывы ветра.

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"Температура ночью 7-12°, на побережье морей до 15°, в восточных областях 4-9° тепла; днем 15-20°, на юге страны до 24°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +9

По данным meteoprog, 31 октября Украину накроют дожди. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской области. Там температура воздуха опустится до 9-17 градусов тепла. Теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях. Там температура воздуха повысится до 13-23 градусов тепла.

погода 31 октября
Прогноз погоды в Украине 31 октября / фото: meteoprog

Погода 31 октября в Киеве

В Киеве 31 октября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет южный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 7-12°, днем 15-20°; в Киеве ночью 10-12°, днем 18-20°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 31 октября
Прогноз погоды в Украине 31 октября / фото: meteoprog

Какой может быть погода в Украине зимой

Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

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