УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Аномальная температура будет бить рекорды: украинцам назвали даты потепления

Алёна Воронина
29 октября 2023, 12:11
В течение недели два дня будут держаться очень высокие температуры воздуха, а пять дней будут лить сильные дожди.

Погода, природа, осень
Погода в Украине будет бить рекорды температуры воздуха, но после этого налетят дожди/ unsplash.com

Погода в Украине на неделю с 30 октября по 5 ноября будет с новыми "сюрпризами" – сначала два дня будут держаться аномально теплые температуры воздуха, но сразу после этого в большинстве областей государства будут лить дожди.

В понедельник и вторник, 30 и 31 октября, температура воздуха в некоторых регионах будет подниматься до аномальных как для этого месяца 23-25 градусов. Но уже со среды, 1 ноября, во многих областях начнется дождливая погода. Такой прогноз погоды на неделю сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

видео дня

Он отметил, что в течение недели ожидается теплая погода, порой с дождями и туманами. В конце октября и в первые дни ноября ожидается аномально теплая погода, которая будет обусловлена поступлением воздушных масс из более южных широт. При этом в центральных и южных областях нашего государства возможны новые рекорды максимальной температуры воздуха.

"Время от времени ожидается прохождение атмосферных фронтов и барических котловин, поэтому будут наблюдаться дожди разной интенсивности, местами с грозами", – рассказал синоптик.

Погода в Украине 30 октября

В понедельник, 30 октября, на погоду будет влиять антициклон, который будет идти с Кавказа. Осадков в этот день в нашем государстве не предвидится.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, в северных и Харьковской областях +2...+7; днем +14...+19 градусов, в южной половине и на Прикарпатье +20...+23.

Погода в Украине 30 октября
Погода в Украине 30 октября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 31 октября

В последний день месяца, 31 октября, в большинстве областей будет держаться теплая и сухая погода. Только вечером на Закарпатье пройдут небольшие дожди.

Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +15...+20, в южных, центральных областях и в Крыму +20...+25 градусов.

Погода в Украине 31 октября
Погода в Украине 31 октября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 1 ноября

Начало нового месяца также встретит нас дождями. В среду, 1 ноября, балтийский циклон "пригонит" к нам сильные осадки. Ночью дожди будут идти в западных областях, а днем – на большей части территории государства, кроме востока. При этом в дневные часы в южных и центральных областях местами дожди будут с грозами.

Ветер южный, на правобережье западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, на востоке +4...+9; днем +13...+18 градусов, в центральных и южных областях +18...+23.

Погода в Украине 1 ноября
Погода в Украине 1 ноября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 2 ноября

В четверг, 2 ноября, дожди будут идти в восточной части нашей страны, а днем – на юге Одесской области. Местами будут грозы. На остальной территории Украины без существенных осадков. Кое-где туманы.

Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, днем +10...+15 градусов, на юге до +18.

Погода в Украине 2 ноября
Погода в Украине 2 ноября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 3 ноября

В пятницу, 3 ноября, в южных, центральных и восточных областях будут лить дожди, местами с грозами. На остальной территории страны без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +11...+16, в центральных и восточных областях +8...+13 градусов.

Погода в Украине 3 ноября
Погода в Украине 3 ноября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 4 ноября

Выходные также будут с осадками для части территории Украины. В субботу, 4 ноября, дожди будут лить ночью в восточной части страны. А на остальной территории государства осадков не предвидится из-за антициклона с севера.

Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, в северных областях 0...+5; днем +10...+15 градусов, на северо-востоке +7...+12.

Погода в Украине 5 ноября

В воскресенье, 5 ноября, кратковременные дожди пройдут в западных областях, во всех остальных регионах без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +9...+14.

Какой может быть погода в Украине зимой

Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
погода прогноз погоды Погода в Украине Погода на завтра Погода на неделю
Реклама

Главное за день

Путин использовал ситуацию в Израиле, РФ хочет перехватить инициативу – The Times

Путин использовал ситуацию в Израиле, РФ хочет перехватить инициативу – The Times

12:22 Мир
Аномальная температура будет бить рекорды: украинцам назвали даты потепления

Аномальная температура будет бить рекорды: украинцам назвали даты потепления

12:11 Синоптик
В ВСУ подтвердили первые применения РФ БПЛА "Изделие-53" - враг бьет по артиллерии

В ВСУ подтвердили первые применения РФ БПЛА "Изделие-53" - враг бьет по артиллерии

11:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:08

На Львовщине напали на нардепа Николая Тищенко: детали

12:52

Брат Кейт Миддлтон впервые показал сына и раскрыл необычное имя первенца

12:44

Только гений найдет все ошибки на этом изображении: головоломка, которая вас запутает

12:36

Гороскоп на ноябрь 2023: Львам - веселье, Скорпионам - одиночество

12:23

Лунный день 30 октября 2023: Месяц предупреждает о травмах и яркие знакомства

Война продлится весь 2024 год, Украина одержит победу, а ВСУ могут зайти в Россию – ГетьманВойна продлится весь 2024 год, Украина одержит победу, а ВСУ могут зайти в Россию – Гетьман
12:22

Три этапа на пути к победе и дуэты с тренерами: детали суперфинала Голосу країни-13

12:22

Путин использовал ситуацию в Израиле, РФ хочет перехватить инициативу – The Times

12:11

Аномальная температура будет бить рекорды: украинцам назвали даты потепления

11:58

Забудьте о яде по всему дому: как избавиться от мышей при помощи соли

Реклама
11:46

В ВСУ подтвердили первые применения РФ БПЛА "Изделие-53" - враг бьет по артиллерии

11:30

Генерал СБУ Ягун назвал два сценария свержения ПутинаВидео

10:28

"Пересекли красные линии": Иран пригрозил Израилю войной

10:24

Финансовый гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября: кому с неба упадут деньги

10:17

"Здесь без вариантов": в Воздушных силах сказали, готова ли Украина к мощным атакам РФ

09:49

В Краснодарском крае РФ дрон атаковал нефтеперерабатывающий заводВидео

09:40

Церковный праздник 30 октября: что нельзя делать на Зиновия и Зиновию

09:28

Украина перекроет России транзит газа в Европу: в Нафтогазе назвали сроки

09:27

Как за 3 минуты понять, что куриное яйцо испортилось

09:09

В Авдеевке столь мощных атак за 9 лет не быломнение

08:52

РФ ночью ударила по Украине БПЛА, ракетой и авиабомбами: в ВСУ рассказали о последствиях

Реклама
08:35

Войска РФ пытаются окружить Авдеевку, ВСУ продвигаются под Бахмутом - Генштаб

07:40

"Изделие-53": войска РФ начали применять обновленный дрон-камикадзе – ISW

07:11

Умер актер Мэттью Перри, звезда сериала "Друзья"

06:49

Ждать ли Третьей мировоймнение

06:30

Что надеть 29 октября, чтобы успех преследовал весь год: приметы и запреты дня

05:00

Что делать, если продувают пластиковые окна: способ, о котором мало кто знает

04:20

"Изменит очень многое": социолог объяснил, как смерть Путина повлияет на продолжение войны

03:10

Слух о смерти Путина, как ответ Вашингтонумнение

02:55

Чем отличается морская пищевая соль от обычной: об этом мало кто даже догадывался

02:14

"Не может длиться долго": Эйдман спрогнозировал, будут ли в РФ скрывать смерть Путина

01:35

Майор ВСУ рассказал, где россияне могут наступать накануне перевыборов ПутинаВидео

28 октября, суббота
23:47

Подрывают себя гранатами: пленный россиянин рассказал, как захватчики боятся ВСУ

23:05

РФ стянула резервы на два направления: офицер ВСУ предупредил об угрозе штурма

22:39

Болтовня о контрнаступлении сыграла против насмнение

22:29

"Мы точно не пойдем на Минск-3": Ягун рассказал, даст ли Запад выиграть войну УкраинеВидео

22:17

​Вместо обычной Селедки под шубой, приготовьте эту закуску: рецепт просто космическийВидео

21:50

Скандальный таксист набросился на "хейтеров" и записал странное видео на украинскомВидео

21:11

Как в ночь на 29 октября привлечь большую удачу: приметы во время перевода часов

21:04

Плесень и грязь растворяться на глазах: как почистить резинку в стиральной машине, 3 народные способы

20:43

"Потери врага растут": генерал ВСУ назвал направление наступления Силы обороны

Реклама
20:17

"Запад вырастил монстра": Лавров сделал очумелое заявление о Зеленском

19:55

Сжигали оккупантов вместе с техникой: ВСУ вышли на новые рубежи под Лиманом

19:30

Штормовой ветер и подтопление: в Украине будет бушевать непогода

18:47

"Убрать Путина очень просто": генерал СБУ Ягун объяснил, в чем проблема КремляВидео

18:43

"Перед Кремлем стоит примитивная задача": Подоляк рассказал, чего добивается РФ

17:57

Почему у кошек сухой нос: как понять, что у животного температура

17:54

РФ стянула 100-тысячные резервы и нацелилась на захват ключевого города Украины

17:54

Кто встанет у руля России, если Путина не будет: эксперт назвал преемника

17:15

Сумасшедшая головоломка для настоящих гениев: надо за 30 секунд найти 5 кошек

17:04

В Литве высмеяли Захарову с ее угрозами и намекнули на трибунал для Путина

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять