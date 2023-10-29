Аномальная температура будет бить рекорды: украинцам назвали даты потепления

В течение недели два дня будут держаться очень высокие температуры воздуха, а пять дней будут лить сильные дожди.

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Погода в Украине будет бить рекорды температуры воздуха, но после этого налетят дожди/ unsplash.com

Погода в Украине на неделю с 30 октября по 5 ноября будет с новыми "сюрпризами" – сначала два дня будут держаться аномально теплые температуры воздуха, но сразу после этого в большинстве областей государства будут лить дожди.

В понедельник и вторник, 30 и 31 октября, температура воздуха в некоторых регионах будет подниматься до аномальных как для этого месяца 23-25 градусов. Но уже со среды, 1 ноября, во многих областях начнется дождливая погода. Такой прогноз погоды на неделю сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Он отметил, что в течение недели ожидается теплая погода, порой с дождями и туманами. В конце октября и в первые дни ноября ожидается аномально теплая погода, которая будет обусловлена поступлением воздушных масс из более южных широт. При этом в центральных и южных областях нашего государства возможны новые рекорды максимальной температуры воздуха.

"Время от времени ожидается прохождение атмосферных фронтов и барических котловин, поэтому будут наблюдаться дожди разной интенсивности, местами с грозами", – рассказал синоптик.

Погода в Украине 30 октября

В понедельник, 30 октября, на погоду будет влиять антициклон, который будет идти с Кавказа. Осадков в этот день в нашем государстве не предвидится.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, в северных и Харьковской областях +2...+7; днем +14...+19 градусов, в южной половине и на Прикарпатье +20...+23.

Погода в Украине 30 октября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 31 октября

В последний день месяца, 31 октября, в большинстве областей будет держаться теплая и сухая погода. Только вечером на Закарпатье пройдут небольшие дожди.

Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +15...+20, в южных, центральных областях и в Крыму +20...+25 градусов.

Погода в Украине 31 октября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 1 ноября

Начало нового месяца также встретит нас дождями. В среду, 1 ноября, балтийский циклон "пригонит" к нам сильные осадки. Ночью дожди будут идти в западных областях, а днем – на большей части территории государства, кроме востока. При этом в дневные часы в южных и центральных областях местами дожди будут с грозами.

Ветер южный, на правобережье западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, на востоке +4...+9; днем +13...+18 градусов, в центральных и южных областях +18...+23.

Погода в Украине 1 ноября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 2 ноября

В четверг, 2 ноября, дожди будут идти в восточной части нашей страны, а днем – на юге Одесской области. Местами будут грозы. На остальной территории Украины без существенных осадков. Кое-где туманы.

Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, днем +10...+15 градусов, на юге до +18.

Погода в Украине 2 ноября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 3 ноября

В пятницу, 3 ноября, в южных, центральных и восточных областях будут лить дожди, местами с грозами. На остальной территории страны без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +11...+16, в центральных и восточных областях +8...+13 градусов.

Погода в Украине 3 ноября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 4 ноября

Выходные также будут с осадками для части территории Украины. В субботу, 4 ноября, дожди будут лить ночью в восточной части страны. А на остальной территории государства осадков не предвидится из-за антициклона с севера.

Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, в северных областях 0...+5; днем +10...+15 градусов, на северо-востоке +7...+12.

Погода в Украине 5 ноября

В воскресенье, 5 ноября, кратковременные дожди пройдут в западных областях, во всех остальных регионах без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +9...+14.

Какой может быть погода в Украине зимой

Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

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