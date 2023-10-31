В Севастополе дымит корабль оккупантов: что известно

В бухте временно оккупированного Севастополя в Крыму заметили задымление на одном из российских кораблей.
Соответствующее видео, на котором видно, как дым поднимается над судном, опубликовал местный Telegram-канал "Крымский ветер". Отмечается, что дымит малый противолодочный корабль.
"В Севастопольской бухте дымит малый противолодочный корабль", – говорится в сообщении.видео дня
В Telegram-канал отметили, что такое задымление не похоже на запуск двигателей. Вероятно, это может быть пожар или испытание дымовой установки.
Смотрите видео, как в Севастополе дымит российский корабль:
Пожар в Симферополе
В то же время в оккупированном Симферополе также заметили задымление и пожар. Пожар во вторник, 31 октября, произошел в одном из районов города, там повалил густой черный дым. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Отмечается, что что-то горит в районе Пневматики. Однако пока нет информации о том, что именно стало причиной пожара.
Взрывы в Крыму
Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму в ночь на 30 октября гремели взрывы – под удар попал ракетно-зенитный полк ПВО, 17 оккупантов ранены. Около трех часов ночи была совершена ракетная атака по базе российских оккупантов рядом с населенным пунктом Еленовка на западе оккупированного полуострова.
Позже появились новые детали удара АТАСМЅ по целям в Крыму. СМИ сообщили о новых подробностях ночного удара по Крыму. Целью были пусковые установки и техника ракетно-зенитного полка ПВО МО РФ на полуострове.
Также в Военно-морских силах прокомментировали удары по оккупированному Россией Крыму и сообщили, что было целью удара. Целью обстрела стали дорогостоящие системы ПВО, которые имели большой радиус покрытия.
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