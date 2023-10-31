В Севастополе дымит корабль оккупантов: что известно

Появилось видео, на котором виден дым, поднимающийся над малым противолодочным кораблем.

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В Севастополе дымит корабль оккупантов/ коллаж: Главред, фото: Telegram "Крымский ветер", скрин, pixabay.com

В бухте временно оккупированного Севастополя в Крыму заметили задымление на одном из российских кораблей.

Соответствующее видео, на котором видно, как дым поднимается над судном, опубликовал местный Telegram-канал "Крымский ветер". Отмечается, что дымит малый противолодочный корабль.

"В Севастопольской бухте дымит малый противолодочный корабль", – говорится в сообщении. видео дня

В Telegram-канал отметили, что такое задымление не похоже на запуск двигателей. Вероятно, это может быть пожар или испытание дымовой установки.

В Севастополе дымит российский корабль/ скрин

Смотрите видео, как в Севастополе дымит российский корабль:

Пожар в Симферополе

В то же время в оккупированном Симферополе также заметили задымление и пожар. Пожар во вторник, 31 октября, произошел в одном из районов города, там повалил густой черный дым. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что что-то горит в районе Пневматики. Однако пока нет информации о том, что именно стало причиной пожара.

Пожар в Симферополе/ Telegram"Крымский ветер"

Взрывы в Крыму

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму в ночь на 30 октября гремели взрывы – под удар попал ракетно-зенитный полк ПВО, 17 оккупантов ранены. Около трех часов ночи была совершена ракетная атака по базе российских оккупантов рядом с населенным пунктом Еленовка на западе оккупированного полуострова.

Позже появились новые детали удара АТАСМЅ по целям в Крыму. СМИ сообщили о новых подробностях ночного удара по Крыму. Целью были пусковые установки и техника ракетно-зенитного полка ПВО МО РФ на полуострове.

Также в Военно-морских силах прокомментировали удары по оккупированному Россией Крыму и сообщили, что было целью удара. Целью обстрела стали дорогостоящие системы ПВО, которые имели большой радиус покрытия.

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