Война Израиля с ХАМАС и последствия для Украины: генерал СБУ дал оценку ситуации

"Ось зла" пытается прибегать к определенным действиям, чтобы распылить Запад на многие конфликты, считает бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.

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Условный "антизапад" способен разжигать конфликты и в других регионах - Ягун / Коллаж: Главред, фото: Facebook В. Ягун, Главред

Война Израиля против террористов ХАМАС создала больше преимуществ для Украины, чем недостатков. Прецедент показал, что в Киеве были правы, когда говорили, что незападный мир может разжигать конфликты в других регионах. И США осознали такую ситуацию. Об этом заявил бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.

Во время чата на Главреде он сказал о том, что война Израиля с боевиками ХАМАС создала больше преимуществ для Украины, чем недостатков. Стало понятно – незападный мир способен разжигать конфликты в других регионах.

"Прежде всего я убежден, что война в Израиле создала для Украины больше преимуществ, чем недостатков. Мы стали свидетелями того, о чем говорила Украина: наша страна – не последняя, и в мире ещё есть точки, где условный "антизапад" хочет зажечь войну, в частности, Тайвань и Южная Корея. Именно там "ось зла" попытается что-то вычудить, чтобы Запад был распылён на многие конфликты", - сказал Ягун.

По его словам, в США уже осознали деструктив, который идет от стран, противопоставляющих себя западному миру.

"Конфликт в Израиле показал, что тенденция может сохраняться и расширяться. И США это очень хорошо поняли. Даже сейчас, когда они пытаются помочь Украине, включают нас в один пакет с Израилем и Тайванем", - уточнил эксперт.

Также бывший замглавы СБУ добавил, что теперь мир столкнется с последствиями частичного снятия санкций с Ирана.

"Кроме того, 18 октября с Ирана были сняты санкции по покупке и продаже вооружения, которые сохранялись 20 лет. Это огромный шаг в никуда. Восстановить эти санкции на том уровне, на котором они существовали, мы не сможем, потому что Китай и Россия будут категорически против. Теперь у Ирана развязаны руки", - подчеркнул Виктор Ягун.

Смотрите чат с Виктором Ягуном на Главреде:

Россия и нападение ХАМАС на Израиль

Страна-оккупант Россия использует нападение ХАМАС на Израиль для дискредитации Украины, заявили в Главном управлении разведки Минобороны. В военной разведке считают, что российское ГРУ передало боевикам западное оружие, которое войска РФ захватили в боях с ВСУ. Задача такого шага – провокация обвинения Киева в якобы передаче оружия боевикам.

В ГУР нашли след России в нападении на Израиль – в частности, начальник военной разведки Кирилл Буданов отметил, что боевики ХАМАС в войне против Израиля применяют метод с российско-украинской войны, который предусматривает сброс взрывчатки с FPV-дронов на бронетехнику противника. По всей вероятности, их обучали россияне.

26 октября террористы ХАМАС прибыли в Москву и встретились с делегацией Министерства иностранных дел России. Боевики назвали РФ "дружественной страной". У Путина сказали, что Кремль якобы не вступал в диалог с ХАМАС.

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