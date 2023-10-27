У Путина екнули из-за контактов с ХАМАС и сделали странное заявление

Спикер кремлевской директорской Дмитрий Песков заявил, что страна-оккупант Россия намерена вести переговоры как с Израилем, так и "со всеми сторонами".

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У Путина "отвергли" переговоры Кремля с ХАМАС / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Главред

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у администрации директора России Владимира Путина якобы не было "официальных контактов" с террористами ХАМАС, которые ранее прибыли в Москву и провели переговоры с россиянами на высшем дипломатическом уровне. При этом Москва "собралась" быть "в диалоге" как с Израилем, так и с боевиками.

Как сообщили пропагандисты ТАСС, рупор Путина в ходе своего брифинга в пятницу, 27 октября, сказал, что Москва "собралась" вести переговоры "со всеми сторонами палестино-израильского конфликта.

"Мы считаем необходимым продолжать наши контакты со всеми сторонами и, конечно же, будем продолжать наш диалог с Израилем", - уточнил Песков.

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Также он "отверг" общение Кремля с представителями террористов ХАМАС в ситуации, когда с боевиками провел переговоры МИД.

"В данном случае никакой кремлевской программы нет у этих представителей, никаких контактов с Кремлем нет", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Террористы ХАМАС приехали в Москву

Делегация представителей боевиков ХАМАС 26 октября прибыла в Москву. Делегатов террористов возглавил участник полибюро организации Абу Марзук. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва будет предоставлять всю информацию о контактах с "представителями палестинского движения".

Примечательно, что один из участников встречи со стороны ХАМАС Абу Хамид назвал своих российских собеседников друзьями, а саму Россию – "дружественной страной".

Кроме того, пропагандисты со ссылкой на заявление боевиков ХАМАС сообщали, что представители террористов в Москве встретились с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым. Они обсуждали войну ХАМАС против Израиля.

Террористы одобрительно высказались о позиции Путина по ситуации в Израиле и "ценят дипломатические усилия Москвы".

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