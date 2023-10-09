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Сумасшедшая провокация: в ГУР сообщили о тайной операции Кремля в Израиле

Юрий Берендий
9 октября 2023, 13:45
В ГУР сообщили, что российское ГРУ проводит спецоперацию против Украины на Ближнем Востоке. Провокация нацелена на дискредитацию ВСУ.
ГУР, Палестина
ГУР сообщили о тайной операции Кремля в Израиле / Коллаж Главред, фото: depositphotos.com, скриншот из видео ГУР

Спецслужбы России проводят кампанию по дискредитации Украины на Ближнем Востоке. Государство-агрессор Россия использует нападение террористов ХАМАСа на государство Израиль для масштабной провокации против Украины. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки.

В ведомстве отметили, что российское ГРУ уже передало террористам ХАМАСа захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах ЕС.

Как указывают в ГУР, замысел противника заключается в обвинении Сил обороны Украины в продаже оружия.

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"Следующим, по плану россиян, шагом должны стать фейковые обвинения украинских военных в якобы продаже западного оружия для террористов на регулярной основе", - отметили в Главном управлении разведки.

Разведчики также сообщили, что в рамках кремлевской дезинформационной кампании эти фейки должны лечь в основу ряда "разоблачительных публикаций" и "расследований" в западных СМИ.

"Для убедительности российские спецслужбы намерены использовать соответствующие комментарии предателя из украинской пограничной службы старшего лейтенанта Руслана Сырового, который недавно сбежал в Москву", - сообщили в ГУР.

Пресс-служба ГУР резюмирует, что очередная провокация врага нацелена на дискредитацию Вооруженных сил Украины и полное прекращение военной помощи нашему государству со стороны западных партнеров.

Война в Израиле

Напомним, как ранее сообщал Главред, израильские войска восстановили контроль над всеми населенными пунктами на границе с сектором Газы, в которые проникли боевики ХАМАС во время внезапной атаки 7 октября.

В то же время, украинские дипломаты провели успешную спасательную операцию - вывезли из города Сдерот украинского мальчика, который получил ранения во время нападения боевиков.

В свою очередь, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что нападение боевиков террористической группировки ХАМАС на Израиль – это не попытка воспользоваться фокусом стран Запада на Украине. Он отметил, что сейчас США работают над тем, чтобы выяснить причины нападения.

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Израиль ХАМАС ГУР Нападение ХАМАС на Израиль
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