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Израиль был обманут: в Reuters узнали, как ХАМАС удалось устроить внезапную атаку

Анна Ярославская
9 октября 2023, 09:37 обновлено 9 октября, 09:45
ХАМАС стремился убедить Израиль, что его больше заботит, чтобы рабочие в Газе имели доступ к рабочим местам, и не был заинтересован в развязывании новой войны.
Атака на Израиль
Атака 7 октября - самая серьезная брешь в обороне Израиля с 1973 года / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Исламистской группировке ХАМАС удалось застать Израиль врасплох своей атакой благодаря тщательной кампании обмана. ХАМАС создал у Израиля впечатление, что он не готов к войне, пишет Reuters со ссылкой на источники.

"ХАМАС использовал беспрецедентную разведывательную тактику, чтобы ввести Израиль в заблуждение в последние месяцы, создавая у общественности впечатление, что он не желает вступать в борьбу или конфронтацию с Израилем", - сказал собеседник издания.

Израиль признает, что был застигнут врасплох нападением, приуроченным к еврейской субботе и религиозному празднику. Боевики ХАМАС ворвались в израильские города, убив 700 израильтян и похитив десятки людей. В ответ Израиль ликвидировал более 400 палестинцев.

видео дня

"Это наше 11 сентября", — заявил майор Нир Динар, представитель Армии обороны Израиля.

В рамках подготовки к атаке ХАМАС построил макет израильского поселения в секторе Газа, где они отрабатывали высадку военного десанта и тренировались штурмовать его, сообщил источник, близкий к ХАМАСу. Эти маневры сняли на видео.

"Израиль, конечно, их видел, но они были убеждены, что ХАМАС не заинтересован в конфронтации", - сказал собеседник.

Тем временем ХАМАС стремился убедить Израиль, что его больше заботит, чтобы рабочие в Газе имели доступ к рабочим местам за границей, и не был заинтересован в развязывании новой войны.

"ХАМАС удалось создать впечатление, что оно не готово к военной авантюре против Израиля", - сказал источник.

После войны с ХАМАСОМ в 2021 году Израиль стремился обеспечить базовый уровень экономической стабильности в Газе, предлагая стимулы, включая тысячи разрешений, чтобы жители Газы могли работать в Израиле или на Западном Берегу, где зарплаты в строительстве, сельском хозяйстве или сфере услуг могут в 10 раз превышать уровень заработной платы в Секторе Газа.

"Мы считали, что тот факт, что они приходят на работу и привозят деньги в Газу, создаст определенный уровень спокойствия. Мы ошибались", - заявил другой представитель израильской армии.

Источник в израильских службах безопасности признал, что службы безопасности Израиля были обмануты ХАМАСОМ.

"Они заставили нас думать, что им нужны деньги. И все время они участвовали в учениях/тренировках, пока не устроили бунт", - сказал собеседник.

Израиль уже давно гордится своей способностью проникать в исламистские группировки и контролировать их. Как следствие, сообщил источник, близкий к ХАМАСу, важной частью плана было предотвращение утечек.

Многие лидеры ХАМАС не знали об этих планах, и во время тренировок 1000 боевиков, задействованных в нападении, не подозревали о точной цели учений.

Когда настал день "Х", операция была разделена на четыре части.

Первым шагом стал обстрел из 3000 ракет, выпущенных из Сектора Газа, который совпал с вторжением боевиков, перелетевших границу на дельтапланах. Ранее Израиль заявлял, что сначала было выпущено 2500 ракет.

Как только истребители на дельтапланах оказались на земле, они заняли территорию, чтобы элитное подразделение десантников могло штурмовать укрепленную электронную и цементную стену, которая отделяет Сектор Газа от поселений и была построена Израилем для предотвращения проникновения.

Боевики применили взрывчатку, чтобы прорвать заграждения, а затем пересекли территорию на мотоциклах. Бульдозеры расширили проломы, и на полноприводных автомобилях въехало еще больше боевиков.

Подразделение боевиков атаковало штаб-квартиру израильской армии на юге Газы и заблокировало ее связь, лишив личного состава возможности звонить командирам или друг другу.

Заключительная часть включала перемещение заложников в Сектор Газа. Эта часть плана в основном была достигнута на ранних этапах атаки.

Источник в израильских службах безопасности также сообщил, что израильские войска на юге вблизи Сектора Газа не были полностью укомплектованы, поскольку некоторые из них были переброшены на западный берег для защиты израильских поселенцев после всплеска насилия между ними и палестинскими боевиками.

"Они (ХАМАС, - ред.) воспользовались этим", - сказал источник.

Генерал в отставке Яаков Амидрор, бывший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху по национальной безопасности, заявил в воскресенье журналистам, что нападение представляет собой "огромный провал разведывательной системы и военного аппарата на юге".

"Итак, мы совершили ошибку. Мы не собираемся повторять эту ошибку снова и медленно, но верно уничтожим ХАМАС", - сказал он.

Вторжение ХАМАС в Израиль

Террористы ХАМАС 7 октября проникли на территорию Израиля из Сектора Газа, им удалось захватить ряд населенных пунктов. К вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что его страна начинает "долгую и тяжелую войну". По его словам, война будет продолжаться до "достижения целей".

Военно-политический кабинет Израиля принял решение, согласно которому государство на официальном уровне переходит в состояние войны. Для этого власти активировали соответствующий пункт "40 аллеф".

Представители службы безопасности Ирана помогли спланировать внезапную атаку ХАМАС на Израиль и дали зеленый свет для нападения на встрече в Бейруте в прошлый понедельник. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Совет Безопасности ООН в воскресенье, 8 октября, провел закрытое экстренное заседание по Ближнему Востоку. По его итогам Совбез не предпринял никаких действий и не принял никаких решений.

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