На заседании Совбеза ООН никаких решений по Израилю не принято – CNN

Заместитель посла США в ООН Роберт Вуд заявил, что большое количество стран осудили атаки ХАМАС.

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Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по войне в Израиле / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скриншот

Совет Безопасности ООН в воскресенье, 8 октября, провел закрытое экстренное заседание по Ближнему Востоку. По его итогам Совбез не предпринял никаких действий и не принял никаких решений, пишет CNN.

Заместитель посла США в ООН Роберт Вуд заявил, что большое количество стран осудили атаки ХАМАС.

"Я не хочу вдаваться в то, что на самом деле обсуждалось на брифинге, но есть большое количество стран, осудивших атаки ХАМАС. Они очевидно, не все (осуждают нападение), и я не очень хочу вдаваться в это. Я думаю, вы, вероятно, сможете разгадать одну из них без моих слов", - сказал он.

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Вуд добавил, что ситуация нестабильна и очень опасна. По его словам, чиновники работают 24/7. Они пытаются предотвратить распространение конфликта в Израиле на другие регионы.

"Важно, чтобы мировое сообщество осудило, решительно осудило это неспровоцированное вторжение, террористические атаки и происходящие действия. ХАМАС следует осуждать, пока он не прекратит свою насильственную террористическую деятельность", - добавил он.

Справка. Постоянными членами Совета ООН являются Китай, США, Франция, Великобритания и Российская Федерация. Также в него входят Албания, Бразилия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, Объединенные Арабские Эмираты, Швейцария, Эквадор и Япония. Для общего заявления необходимо единогласное согласие всех 15 членов Совета.

Вторжение ХАМАС в Израиль

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что его страна начинает "долгую и тяжелую войну". По его словам, война будет продолжаться до "достижения целей".

Военно-политический кабинет Израиля принял решение, согласно которому государство на официальном уровне переходит в состояние войны. Для этого власти активировали соответствующий пункт "40 аллеф".

Представители службы безопасности Ирана помогли спланировать внезапную атаку ХАМАС на Израиль и дали зеленый свет для нападения на встрече в Бейруте в прошлый понедельник. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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