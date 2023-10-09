Иран помог спланировать атаку на Израиль: в WSJ раскрыли подробности

Офицеры Корпуса стражей Исламской революции Ирана работали с ХАМАС с августа, чтобы разработать воздушный, наземный и морской план вторжения.

https://glavred.info/world/iran-pomog-splanirovat-ataku-na-izrail-v-wsj-raskryli-podrobnosti-10506691.html Ссылка скопирована

Иран дал старт вторжению ХАМАС в Израиль - WSJ / Коллаж: Главред, фото: Telegram, pixabay.com

Представители службы безопасности Ирана помогли спланировать внезапную атаку ХАМАС на Израиль и дали зеленый свет для нападения на встрече в Бейруте в прошлый понедельник. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, офицеры Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) работали с ХАМАС с августа, чтобы разработать воздушный, наземный и морской план вторжения.

Детали операции были уточнены во время нескольких встреч в Бейруте, в которых приняли участие офицеры КСИР и представители четырех поддерживаемых Ираном группировок боевиков, в том числе ХАМАС, который удерживает власть в Газе, и Хезболла, шиитская боевая группировка и политическая фракция в Ливане.

видео дня

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью CNN в воскресенье, что Штаты не видели доказательств причастности Тегерана.

"Мы еще не видели доказательств того, что Иран руководил этой конкретной атакой или стоял за ней, но это, безусловно, длинная связь", - сказал он.

"На данный момент у нас нет никакой информации, чтобы подтвердить эту информацию", - отметил американский официальный представитель этих встреч.

Однако европейский чиновник и советник сирийского правительства предоставил такую же информацию об участии Ирана в подготовке нападения, как и высокопоставленные члены ХАМАС и Хезболла.

Иранская делегация в ООН в Нью-Йорке не ответила на запрос о комментарии.

Прямая роль Ирана вывела бы из тени длительный конфликт Тегерана с Израилем, повысив риск более широкого конфликта на Ближнем Востоке. Высокопоставленные израильские службы безопасности пообещали нанести удар по руководству Ирана, если Тегеран будет признан ответственным за убийство израильтян.

Более широкий план КСИР заключается в том, чтобы создать многофронтовую угрозу, которая может задушить Израиль со всех сторон: "Хезболла" и Народный фронт освобождения Палестины - на севере и Палестинский исламский джихад и ХАМАС - в Газе и на Западном берегу.

По данным источников, Иран отложил другие региональные конфликты, в частности противостояние с Саудовской Аравией в Йемене, чтобы направить ресурсы КСИР на координацию, финансирование и вооружение ХАМАСа и "Хезболлы".

Израиль обвинил Иран, заявив, что он стоит за нападениями, хотя и косвенно.

Способность палестинских и ливанских вооруженных формирований координировать действия с Ираном будет проверена в ближайшие дни.

Вторжение ХАМАС в Израиль

Террористы ХАМАС 7 октября проникли на территорию Израиля из Сектора Газа, им удалось захватить ряд населенных пунктов. К вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к населению страны и заявил, что распорядился зачистить приграничные населенные пункты от террористов и провести мобилизацию резервистов.

"Это не операция, не эскалация — это война. ХАМАС заплатит за нее беспрецедентную цену", - сказал он.

Вскоре Израиль объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.