УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Иран помог спланировать атаку на Израиль: в WSJ раскрыли подробности

Анна Ярославская
9 октября 2023, 06:43 обновлено 9 октября, 06:50
Офицеры Корпуса стражей Исламской революции Ирана работали с ХАМАС с августа, чтобы разработать воздушный, наземный и морской план вторжения.
Нападение на Израиль, флаг Ирана
Иран дал старт вторжению ХАМАС в Израиль - WSJ / Коллаж: Главред, фото: Telegram, pixabay.com

Представители службы безопасности Ирана помогли спланировать внезапную атаку ХАМАС на Израиль и дали зеленый свет для нападения на встрече в Бейруте в прошлый понедельник. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, офицеры Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) работали с ХАМАС с августа, чтобы разработать воздушный, наземный и морской план вторжения.

Детали операции были уточнены во время нескольких встреч в Бейруте, в которых приняли участие офицеры КСИР и представители четырех поддерживаемых Ираном группировок боевиков, в том числе ХАМАС, который удерживает власть в Газе, и Хезболла, шиитская боевая группировка и политическая фракция в Ливане.

видео дня

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью CNN в воскресенье, что Штаты не видели доказательств причастности Тегерана.

"Мы еще не видели доказательств того, что Иран руководил этой конкретной атакой или стоял за ней, но это, безусловно, длинная связь", - сказал он.

"На данный момент у нас нет никакой информации, чтобы подтвердить эту информацию", - отметил американский официальный представитель этих встреч.

Однако европейский чиновник и советник сирийского правительства предоставил такую же информацию об участии Ирана в подготовке нападения, как и высокопоставленные члены ХАМАС и Хезболла.

Иранская делегация в ООН в Нью-Йорке не ответила на запрос о комментарии.

Прямая роль Ирана вывела бы из тени длительный конфликт Тегерана с Израилем, повысив риск более широкого конфликта на Ближнем Востоке. Высокопоставленные израильские службы безопасности пообещали нанести удар по руководству Ирана, если Тегеран будет признан ответственным за убийство израильтян.

Более широкий план КСИР заключается в том, чтобы создать многофронтовую угрозу, которая может задушить Израиль со всех сторон: "Хезболла" и Народный фронт освобождения Палестины - на севере и Палестинский исламский джихад и ХАМАС - в Газе и на Западном берегу.

По данным источников, Иран отложил другие региональные конфликты, в частности противостояние с Саудовской Аравией в Йемене, чтобы направить ресурсы КСИР на координацию, финансирование и вооружение ХАМАСа и "Хезболлы".

Израиль обвинил Иран, заявив, что он стоит за нападениями, хотя и косвенно.

Способность палестинских и ливанских вооруженных формирований координировать действия с Ираном будет проверена в ближайшие дни.

Вторжение ХАМАС в Израиль

Террористы ХАМАС 7 октября проникли на территорию Израиля из Сектора Газа, им удалось захватить ряд населенных пунктов. К вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к населению страны и заявил, что распорядился зачистить приграничные населенные пункты от террористов и провести мобилизацию резервистов.

"Это не операция, не эскалация — это война. ХАМАС заплатит за нее беспрецедентную цену", - сказал он.

Вскоре Израиль объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Израиль Хезболла новости Израиля Нападение ХАМАС на Израиль
Реклама

Главное за день

Иран помог спланировать атаку на Израиль: в WSJ раскрыли подробности

Иран помог спланировать атаку на Израиль: в WSJ раскрыли подробности

06:43 Мир
РФ готовит массированные удары: в ВСУ назвали сроки и цели вражеских атак

РФ готовит массированные удары: в ВСУ назвали сроки и цели вражеских атак

23:50 Украина
В Израиль направляется крупнейший авианосец США, первый самолет с помощью уже прибыл - СМИ

В Израиль направляется крупнейший авианосец США, первый самолет с помощью уже прибыл - СМИ

23:27 Мир
Все главные новости

Последние новости

06:55

Нужно найти медведя в лесу за 14 секунд: невероятная оптическая иллюзия

06:43

Иран помог спланировать атаку на Израиль: в WSJ раскрыли подробности

06:35

Как правильно говорить – "мати" или "матір": Авраменко удивил ответомВидео

06:04

Основной вывод из событий в Израилемнение

05:30

Как убрать живот и бока за 7 минут в день: идеальная тренировка на пресс с подушкойВидео

Россия зимой пойдет в новое наступление, если помощь США сократится - ЗолотаревРоссия зимой пойдет в новое наступление, если помощь США сократится - Золотарев
05:00

Зачем смешивать стиральный порошок с сахаром: способ, который удивит всех хозяек

02:30

Ядерное разоружение РФ: эксперт раскрыл неожиданный сценарий капитуляции Кремля

02:00

Экс-жена Кличко в леопардовом ультрамини похвасталась "кошачей" грацией

01:28

Президентом стать не сможет, "но": эксперт раскрыл амбиции Маска за счет Украины

Реклама
08 октября, воскресенье
23:50

РФ готовит массированные удары: в ВСУ назвали сроки и цели вражеских атак

23:27

В Израиль направляется крупнейший авианосец США, первый самолет с помощью уже прибыл - СМИ

22:43

"Подтвердилась гибель граждан": Зеленский срочно обратился к украинцам в Израиле

22:37

Бегут от войны: Галкина и Пугачеву заметили в аэропорту Израиля

21:45

ВСУ нацелились на освобождение крупных городов: генерал-разведчик раскрыл сценарий

21:27

Голос країни-13 - 6 выпуск: итоги второй части вокальных баттловВидео

21:25

Этот давно забытый салат Дамское счастье покорит всех: рецепт без грамма майонезаВидео

21:05

По кошельку не ударят: мастер показал 3 бюджетных материала для утепления деревянных окон за 5 минут

21:03

Плыли на лодках под обстрелом: ГУРовцы трижды пытались освободить Энергодар - Буданов

20:58

Это еще не новая мировая война, но ее прелюдиямнение

20:32

Сумская жестко припечатала Кондратюка из-за солдатской зарплаты Козловского

Реклама
20:31

Этот витамин самый важный: британский врач рассказала, какую добавку обязательно принимать осенью

19:56

Уничтожены и ранены десятки ГРУшников: в Сети узнали об ударе по базе РФ в Крыму

19:25

Будут заморозки и снег: синоптики объявили штормовое предупреждение

19:19

София Ротару отреагировала на внезапную кончину Нины Матвиенко

19:15

Солидарны с Израилем, защищаем граждан Украины: Зеленский созвонился с Нетаньяху

19:03

Кричала и умоляла о помощи: идентифицированы две украденные ХАМАСом девушкиВидео

18:32

У Путина нашли признаки смертельной болезни: СМИ раскрыли страшный диагноз

17:44

В Украине выпал первый снег: куда ворвалась настоящая зима

17:43

Россияне запустили сумасшедший фейк об Украине и ХАМАС: что придумалиВидео

17:41

"РФ будет давить": враг готовит наступление на крупный город Украины – Свитан

17:13

Найдите все за 1 минуту: необычный японский тест на старение мозга

16:50

Уничтожили 25 танков РФ: рота ВСУ за четыре дня сожгла танковый батальон врага

16:42

Умерла Нина Матвиенко - где и когда состоится прощание с легендой

16:03

"Непревзойденный магический голос": Зеленский отреагировал на смерть Матвиенко

15:54

В сети публикуют кадры с якобы избиением мобилизованных: омбудсмен начал проверкуВидео

15:49

"Пока не понимаю, что делать": известная украинская певица застряла в Израиле

15:39

Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны и готовится к мобилизации

15:35

"РФ пойдет в большое наступление зимой": политолог о последствиях, если США уменьшат помощь

15:31

Что съесть 9 октября, чтобы быть здоровым круглый год: приметы дня

15:01

В Израиле погибли двое украинок, тела перевезут в Украину – СМИ

Реклама
14:47

РФ накапливает ракеты и может прибегнуть к энергетическому террору Украины – ВСУ

14:26

У вас самые зоркие в мире глаза, если вы сможете заметить спрятавшегося на фотографии оленя

14:24

Живущий в Израиле Андрей Макаревич впервые вышел на связь

14:00

Четырем знакам зодиака не повезет в октябре: гороскоп от Влада Росса

13:59

КНДР после встречи Ким Чен Ына и Путина нарастила поставки в РФ: что могут везти

13:08

Будет цвести целый сезон и не опадут: садоводы рассказали правила осенней посадки гортензии

13:02

Крупнейший за 50 лет провал: в США "шокированы" нападением на Израиль – Bloomberg

13:01

Счастливчики октября 2023 года: астролог рассказал, что ждет 4 знака зодиакаВидео

12:30

Это дешевое средство для зубов за 300 грн быстро удалит плесень в вашей ванной

12:08

"Хезболла" обстреляла Израиль, Иерусалим в ответ ударил по ЛивануВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять