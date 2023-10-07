ХАМАС снова жестоко бьет по Тель-Авиву: число жертв в Израиле достигло 150

Количество жертв атаки террористической группировки ХАМАС против Израиля возросло до более чем 150 человек, более 1100 человек получили ранения.
Минздрав Израиля сообщает, что 1 104 человека получили ранения в результате нападений террористов в субботу. Среди них как раненые в следствие ракетных ударов, так и от рук боевиков ХАМАС, которые проникали на территорию Израиля и расстреливали военных и гражданских лиц, передает The Times of Israel.
Ожидается, что число погибших возрастет. Вместе с тем, в субботу вечером Тель-Авив и окрестности снова обстреливают ракетами после того, как ХАМАС угрожал нанести удар по этому району.
Смотрите видео о том, как ХАМАС вечером активизировался и наносит удары по Израилю:
Над Тель-Авивом раздаются громкие взрывы. ХАМАС ранее угрожал атаковать Тель-Авив после того, как ЦАХАЛ разбомбил две высотные башни в Секторе Газа, которые использовались для размещения активов ХАМАСа.
"Перед ударом ЦАХАЛ заранее предупредил жителей здания и попросил их эвакуироваться", - заявили израильские военные.
Что известно о ситуации в Израиле
Напомним, что войска Израиля вошли во все города возле сектора Газа. Продолжаются боевые действия в 22 ячейках. Израильские военные зачищают населенные пункты, которые ранее сегодня были захвачены боевиками ХАМАС.
Представитель ЦАХАЛа Ричард Хехт надеется, что "до конца дня в Израиле не останется живых террористов". Также Хехт рассказал о том, что для безопасности территории и мирного населения в местах боевых столкновений работает спецназ.
Пентагон в ближайшие дни обеспечит Израиль всем необходимым для самообороны. Министерство обороны будет работать над тем, чтобы обеспечить Израиль всем необходимым для самообороны и защиты.
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