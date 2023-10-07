ХАМАС снова жестоко бьет по Тель-Авиву: число жертв в Израиле достигло 150

ХАМАС угрожал атаковать Тель-Авив после того, как ЦАХАЛ разбомбил две высотные башни в Секторе Газа.

https://glavred.info/world/hamas-znovu-zhorstoko-b-ye-po-tel-avivu-kilkist-zhertv-v-izrajili-syagnula-150-10506442.html Ссылка скопирована

ХАМАС атакует Израиль / коллаж: Главред, скриншот: видео

Количество жертв атаки террористической группировки ХАМАС против Израиля возросло до более чем 150 человек, более 1100 человек получили ранения.

Минздрав Израиля сообщает, что 1 104 человека получили ранения в результате нападений террористов в субботу. Среди них как раненые в следствие ракетных ударов, так и от рук боевиков ХАМАС, которые проникали на территорию Израиля и расстреливали военных и гражданских лиц, передает The Times of Israel.

Ожидается, что число погибших возрастет. Вместе с тем, в субботу вечером Тель-Авив и окрестности снова обстреливают ракетами после того, как ХАМАС угрожал нанести удар по этому району.

видео дня

Израиль снова под атаками ХАМАС / скриншот: Главред

Смотрите видео о том, как ХАМАС вечером активизировался и наносит удары по Израилю:

Над Тель-Авивом раздаются громкие взрывы. ХАМАС ранее угрожал атаковать Тель-Авив после того, как ЦАХАЛ разбомбил две высотные башни в Секторе Газа, которые использовались для размещения активов ХАМАСа.

"Перед ударом ЦАХАЛ заранее предупредил жителей здания и попросил их эвакуироваться", - заявили израильские военные.

Что известно о ситуации в Израиле

Напомним, что войска Израиля вошли во все города возле сектора Газа. Продолжаются боевые действия в 22 ячейках. Израильские военные зачищают населенные пункты, которые ранее сегодня были захвачены боевиками ХАМАС.

Представитель ЦАХАЛа Ричард Хехт надеется, что "до конца дня в Израиле не останется живых террористов". Также Хехт рассказал о том, что для безопасности территории и мирного населения в местах боевых столкновений работает спецназ.

Пентагон в ближайшие дни обеспечит Израиль всем необходимым для самообороны. Министерство обороны будет работать над тем, чтобы обеспечить Израиль всем необходимым для самообороны и защиты.

Больше важных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.