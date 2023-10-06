"Дружественный огонь": российская ПВО сбила еще один собственный самолет возле Мариуполя

Российская противовоздушная оборона уже в пятый раз с начала войны в Украине сбила собственный самолет. На этот раз от "дружественного огня" запылал военный борт вблизи временно оккупированного Мариуполя.
Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на российские пропагандистские провоенные Z-каналы. В частности, Fightbomber и "Военный информатор" подтверждают, что "дружественным огнем" во второй раз чуть более чем за неделю был уничтожен военный борт в районе Мариуполя.
"С такими темпами работы нашей доблестной ПВО мы скоро останемся без авиации", - пишет Fightbomber.видео дня
"Военный информатор" уточняет, что пилот на этот раз вроде бы выжил. Однако "уровень взаимодействия продолжает пробивать дно", говорится в сообщении канала.
Напомним, что российская ПВО вероятно сбила свой же самолет Су-35 под Токмаком. Для оккупантов потеря такого самолета является незаурядным событием. В британской разведке говорят, что это может быть всего 5-й самолет такого типа, который потеряли захватчики.
С начала полномасштабного вторжения РФ в боях потеряла 90 самолетов. Страна-агрессор наносит колоссальные потери на поле боя. По оценкам британских разведчиков, она уже потеряла в боях около сотни самолетов.
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