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"Дружественный огонь": российская ПВО сбила еще один собственный самолет возле Мариуполя

Юлия Куришко
6 октября 2023, 20:01 обновлено 6 октября, 20:11
"Военный информатор" уточняет, что пилот на этот раз вроде бы выжил.
Российский самолет Ту-95МС, ракета
ПВО сбила еще один российский самолет в окрестностях Мариуполя / Выкипедия, Минобороны РФ

Российская противовоздушная оборона уже в пятый раз с начала войны в Украине сбила собственный самолет. На этот раз от "дружественного огня" запылал военный борт вблизи временно оккупированного Мариуполя.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на российские пропагандистские провоенные Z-каналы. В частности, Fightbomber и "Военный информатор" подтверждают, что "дружественным огнем" во второй раз чуть более чем за неделю был уничтожен военный борт в районе Мариуполя.

"С такими темпами работы нашей доблестной ПВО мы скоро останемся без авиации", - пишет Fightbomber.

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"Военный информатор" уточняет, что пилот на этот раз вроде бы выжил. Однако "уровень взаимодействия продолжает пробивать дно", говорится в сообщении канала.

Напомним, что российская ПВО вероятно сбила свой же самолет Су-35 под Токмаком. Для оккупантов потеря такого самолета является незаурядным событием. В британской разведке говорят, что это может быть всего 5-й самолет такого типа, который потеряли захватчики.

С начала полномасштабного вторжения РФ в боях потеряла 90 самолетов. Страна-агрессор наносит колоссальные потери на поле боя. По оценкам британских разведчиков, она уже потеряла в боях около сотни самолетов.

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