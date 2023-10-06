В Кремле цинично отреагировали на жестокий удар РФ по гражданским в селе Гроза

Страна-агрессор Россия нанесла жестокий и целенаправленный удар по деревне Гроза, где был поминальный обед.

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В России отреагировали на обстрел Харьковщины / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Харьковская ОВА

Российская оккупационная армия 5 октября ударили по кафе и магазину в селе на Харьковщине. В результате погибли более 50 человек.

Спикер диктатора страны-агрессора России Дмитрий Песков на брифинге заявил, что российские оккупанты не бьют по гражданским. Очередное циничное заявление Песков сделал во время брифинга 6 октября.

"...Россия не наносит ударов по гражданскому населению, а работает по скоплению военных и армейского руководства", - заявил пресс-секретарь Путина.

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РФ ударила по Харьковщине: что известно

5 октября россияне ударили по кафе и магазину на Харьковщине. В Сети сообщают, что в кафе был поминальный обед, поэтому там было так много людей. Враг ударил по селу Гроза Купянского района около 13: 15. Из-под завалов достали тело 6-летнего мальчика.

РФ убила 52 человека в Грозе, они пришли на поминки. В кафе, в которое ударила российская ракета "Искандер", собрались люди на поминальный обед по погибшему украинскому военному Андрею Козыру. Во время поминок россияне убили всю его семью.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот обстрел жестоким терактом. Он выразил соболезнования всем, кто потерял близких и родных и пообещал, что российские оккупанты получат справедливый и жесткий ответ.

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