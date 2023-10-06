РФ убила 52 человека в Грозе, они пришли на поминки: что известно о погибшем военном

В четверг, 5 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по населенному пункту Гроза в Харьковской области. В кафе, в которое ударила российская ракета "Искандер", собрались люди на поминальный обед по погибшему украинскому военному Андрею Козырю. Во время поминок россияне убили его семью.
Как пишет ТСН, в начале полномасштабного вторжения РФ Андрей Козырь вернулся из Польши вместе с сыном - они встали на защиту родной земли.
"Перед началом войны мужчины вместе находились в Польше, но в первые дни приехали во Львов и пришли в военкомат. Их отправили на обучение, а затем перебросили в Попасную, в разные группы. После трех дней боевых действий отец получил смертельное ранение в шею", – рассказали журналисты.
После гибели Андрей Козырь был похоронен на военном кладбище в Днепропетровской области.
Его сын Денис продолжал защищать Украину на передовой. В июне же уволился из армии по состоянию здоровья.
После демобилизации Денис переехал в Грозу, там женился. А недавно решил эксгумировать тело отца, чтобы перезахоронить его в Харьковской области.
5 октября перезахоронение было проведено. Почтить память павшего в бою воина собрались около 60 его односельчан.
По состоянию на утро 6 октября известно уже о 52 погибших. Среди них – сын Андрея Денис и его жена, а также дедушка и бабушка Дениса и его теща.
Ракетный удар РФ по Грозе на Харьковщине
5 октября российские оккупанты ударили ракетой "Искандер" по селу Гроза в Харьковской области. Атака была направлена по магазину и кафе, где проходили поминки за погибшим военным.
Ни одного действующего военного там не было, в заведении собрались местные жители, в том числе и с детьми.
По словам местных жителей, одним ударом оккупанты уничтожили половину села. Под завалами кафе погибли целые семьи.
Смотрите видео - Как выглядит место удара российской ракеты в Грозе:
Сначала не сообщалось, чем именно ударили российские оккупанты по местному кафе. Однако удар был настолько мощным, что здание полностью разрушено. В МВД убеждены, что это точно был ракетный или авиаудар.
Вскоре министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что, по предварительным данным, враг мог ударить Искандером.
Сейчас с местными жителями работают сотрудники Службы безопасности Украины. Правоохранители не исключают, что такой точный удар в момент, когда в здании было очень много людей, оккупанты могли нанести именно благодаря наводчикам.
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