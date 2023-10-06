РФ убила 52 человека в Грозе, они пришли на поминки: что известно о погибшем военном

Андрей Козырь вернулся из Польши вместе с сыном - они встали на защиту родной земли. Воин погиб, и на его поминках РФ убила его семью.

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Денис Козырь организовал поминальный обед в честь своего отца - РФ убила ракетой целые семьи / Коллаж: Главред, фото: МВД, ТСН

В четверг, 5 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по населенному пункту Гроза в Харьковской области. В кафе, в которое ударила российская ракета "Искандер", собрались люди на поминальный обед по погибшему украинскому военному Андрею Козырю. Во время поминок россияне убили его семью.

Как пишет ТСН, в начале полномасштабного вторжения РФ Андрей Козырь вернулся из Польши вместе с сыном - они встали на защиту родной земли.

"Перед началом войны мужчины вместе находились в Польше, но в первые дни приехали во Львов и пришли в военкомат. Их отправили на обучение, а затем перебросили в Попасную, в разные группы. После трех дней боевых действий отец получил смертельное ранение в шею", – рассказали журналисты.

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После гибели Андрей Козырь был похоронен на военном кладбище в Днепропетровской области.

Его сын Денис продолжал защищать Украину на передовой. В июне же уволился из армии по состоянию здоровья.

Денис Козырь переехал в Грозу и женился / Фото: ТСН

После демобилизации Денис переехал в Грозу, там женился. А недавно решил эксгумировать тело отца, чтобы перезахоронить его в Харьковской области.

5 октября перезахоронение было проведено. Почтить память павшего в бою воина собрались около 60 его односельчан.

По состоянию на утро 6 октября известно уже о 52 погибших. Среди них – сын Андрея Денис и его жена, а также дедушка и бабушка Дениса и его теща.

Погибший военный Денис Козырь, которого поминали в Грозе, и его сын / Фото:ТСН

Ракетный удар РФ по Грозе на Харьковщине

5 октября российские оккупанты ударили ракетой "Искандер" по селу Гроза в Харьковской области. Атака была направлена по магазину и кафе, где проходили поминки за погибшим военным.

Ни одного действующего военного там не было, в заведении собрались местные жители, в том числе и с детьми.

По словам местных жителей, одним ударом оккупанты уничтожили половину села. Под завалами кафе погибли целые семьи.

Смотрите видео - Как выглядит место удара российской ракеты в Грозе:

Так выглядит последствия удара РФ в селе Гроза на Харьковщине / скриншот

Сначала не сообщалось, чем именно ударили российские оккупанты по местному кафе. Однако удар был настолько мощным, что здание полностью разрушено. В МВД убеждены, что это точно был ракетный или авиаудар.

Вскоре министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что, по предварительным данным, враг мог ударить Искандером.

Сейчас с местными жителями работают сотрудники Службы безопасности Украины. Правоохранители не исключают, что такой точный удар в момент, когда в здании было очень много людей, оккупанты могли нанести именно благодаря наводчикам.

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