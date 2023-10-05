"От брата остались только ноги": мужчина в Грозе потерял маму, брата и невестку

Наибольшее количество погибших спасатели достали с места, где стоял стол.

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В селе Гроза оккупанты убили сразу брата, невестку и маму местного жителя / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, МВД Украины

Российские оккупанты ударили по кафе в селе Гроза на Харьковщине, где собрались люди на поминальный обед по погибшему военному. В одну секунду местный житель Александр Муховатый потерял своего брата, маму и невестку. Об этом сообщает Общественное.

В этот день в селе проводили перезахоронение военного, погибшего еще в начале полномасштабного вторжения. Его не смогли похоронить на родной земле, потому что Харьковщина была под оккупацией. Брат Александра раньше дружил с военным, поэтому решил провести его в последний путь.

Александр проживает в соседнем селе и в какой-то момент услышал сильный взрыв. После этого над Грозой поднялся густой столб дыма. С того момента он пытался позвонить брату, маме и невестке, но никто из них не брал трубку.

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"Дозвонился племяннику, а он говорит: "Дядя, давай бегом сюда. Папа, мама и бабушка - под завалами". Я сразу приехал. Брата нашли, маму с невесткой еще нет (на тот момент - Главред). Они определенно были там. Я у брата из штанов доставал паспорт. Я еще не понимаю, что произошло и как все будет. Я не могу еще в это поверить, еще не доходит", — со слезами на глазах говорит Александр.

Мужчина узнал своего брата по ботинкам. Однако от его тела осталась лишь часть.

"От брата остались сами остатки, нижняя часть туловища, верхней нет. Я узнал его по ботинкам и брюкам", — рассказывает Александр.

Наибольшее количество погибших было в месте, где стоял стол. Люди поминали военного и не подозревали, что это последний день в их жизни.

"Очень сильно было завалено плитами, строительным мусором. Постоянно-постоянно кого-то доставали, это был ужас", — говорит заместитель начальника пожарно-спасательного отряда Руслан Парфилов.

Смотрите видео о гибели людей в Грозе на Харьковщине:

В селе Гроза оккупанты убили сразу брата, невестку и маму местного жителя / фото: скриншот

Удар по селу Гроза на Харьковщине

5 октября стало известно о том, что россияне ударили по кафе и магазину на Харьковщине. Оккупанты обстреляли кафе и магазин в селе Гроза Купянского района. Там было много гражданских и дети.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти обстрелы жестоким терактом. Он пообещал, что российские оккупанты получат справедливый и жесткий ответ.

"Этот и подобные теракты нужны России только для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира ... Террористам ответим. Абсолютно справедливо. И мощно", - сказал Зеленский.

В МВД Украины рассказали все детали ракетного удара по Грозе. Оказалось, что враг ударил по кафе, где был поминальный обед. Оккупанты убили 51 человека, среди которых один ребенок. Также были ранены 6 человек, все они находятся в тяжелом состоянии в больнице. Российские оккупанты могли нанести удар ракетой Искандер.

Оказалось, что люди пришли попрощаться с погибшим военным. Тела погибших в селе Гроза изуродованы и разорваны. В селе уже закончили разбирать завалы. Оккупанты убили 51 человека, среди которых есть один ребенок. Еще 6 человек получили тяжелые осколочные ранения.

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