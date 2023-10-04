Поймали с кучей денег: мэра Сум арестовали с возможностью выйти под залог

Мэр Сум Александр Лысенко сможет выйти под залог в размере 3 миллиона гривен.

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Александра Лысенко взяли под арест/ Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Telegram

В Сумах поймали с поличным мэра города Александра Лысенко. Его поймали с частью взятки, общий размер которой составляет 2 миллиона 130 тысяч гривен. Суд избрал Лысенко меру пресечения. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Александра Лысенко взяли под стражу с возможностью выйти под залог. Размер залога составляет 3 миллиона гривен.

Сам же мэр Сум в комментарии Общественном отвергает все обвинения и говорит, что ему "никто не предлагал деньги и он их не брал".

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"Средств ни во время обыска, ни во время задержания я не получал. Этих денег я не видел, не получал и рядом с ними не находился. С фото можно подумать, что я был рядом с той машиной, где были деньги. Но это не соответствует действительности", - сказал Лысенко в зале суда.

Задержание мэра Сум

Вечером 2 октября стало известно о том, что в Сумах на взятке поймали мэра города Александра Лысенко. Правоохранители нашли в машине деньги - 1,4 миллиона гривен. Это был один из траншей взятки, которую требовал мэр города вместе с руководителем Департамента ЖТХ горсовета.

Известно, что они требовали взятку в размере 2 миллиона гривен от местной компании, которая занималась вывозом мусора. За это они обещали не создавать препятствия для дальнейшей деятельности.

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