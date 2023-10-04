Корабли гоняют из порта в порт: оккупанты пытаются спасти Крымский мост

Российские оккупанты пытаются избегать захода в Севастополь, потому что там для них опасно.

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Российские оккупанты маневрируют в Черном море / Коллаж: Главред, фото: flot.com, скриншот из видео СБУ

Российские оккупанты боятся ударов по Крымскому мосту. Они усилили его охрану, а корабли "маневрируют" из порта в порт. Об этом заявил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Сейчас в Черном море находится 4 вражеских корабля и 5 катеров. К тому же со стороны РФ до сих пор есть угроза, ведь оккупанты держат в 2 ракетоносителя, залп которых составляет до 8 единиц.

"Один корабль боевой, кроме того. Пока не могу сказать, с чем это связано. Но видим смену тактики - они стараются периодически перемещать эти единицы между разными портами: Феодосия - Новороссийск - Севастополь", - сказал Плетенчук. видео дня

Он отметил, что россияне стараются не отправлять корабли в Севастополь, потому что там они чувствуют опасность. Однако избежать этого порта они не могут, ведь именно там происходит загрузка "Калибров".

"Остальные корабли держится ближе к базе в Новороссийске. И вот периодически они стали заходить в Азовское море. Но в принципе Азово-Черноморский бассейн - этот регион надо рассматривать как единый бассейн", - добавил спикер.

Удары по Черноморскому флоту РФ

Напомним, что армия Украины поразила штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. Силы обороны Украины днем 22 сентября нанесли успешный удар по штабу Черноморского флота государства-оккупанта России в захваченном Севастополе.

В ГУР подтвердили атаку ВСУ по бригаде Черноморского флота РФ в Крыму. Юсов рассказал, что ВСУ 25 августа ударили по 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота РФ.

Ранее разведка Великобритании отмечала, что после серии успешных ударов защитников Украины Черноморский флот страны-агрессора России, очевидно, не будет иметь в Черном море такого контроля, который он имел ранее. В частности, Черноморский флот РФ ослаб после украинских атак по штаб-квартире.

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