"Германия потянется к россиянам": Польша предостерегает Зеленского от союза с немцами

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал заявление украинского президента Владимира Зеленского в ООН. Моравецкий назвал ее "неуместной". Об этом сообщает Dziennik Gazeta Prawna.
Он хочет, чтобы Зеленский "не забывал" о помощи Варшавы. В то же время он пытается убедить, что Германия "всегда будет стремиться к союзу с русскими".
"Я понимаю, что он (Зеленский - Главред) сейчас думает, что у него будет тесный союз с Германией. Позвольте предупредить вас, что Германия всегда будет стремиться к союзу с россиянами через главы стран Центральной Европы. Это Польша приняла под свои крыши несколько миллионов украинцев, это поляки приветствовали украинцев, это мы больше всего помогали в то время, когда немцы хотели послать в осажденный Киев 5 тысяч касок. Не стоит забывать об этом, президент Зеленский", - сказал Моравецкий.видео дня
Конфликт между Украиной и Польшей
Как сообщал Главред, Словакия, Польша и Венгрия в одностороннем порядке ввели национальный запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины.
После этого Украина подала в ВТО иски против Польши и других стран ЕС из-за запрета импорта с / х продукции. В Минэкономики Украины выразили надежду, что государства снимут свои ограничения с Украины и тогда не придется долго выяснять отношения в судах.
Впоследствии польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии, а потому прекратила передавать военную помощь Украине.
Кроме того, Моравецкий "наехал" на Зеленского. Премьер-министр Польши заявил, что хочет сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он больше никогда не "оскорблял" поляков, как это якобы он сделал во время выступления в ООН.
В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что слова премьер-министра Матеуша Моравецкого о прекращении военной помощи Украине вырвали из контекста. Дуда заявил, что его страна будет передавать Украине оружие, которое замещается новой техникой, приобретенной Польшей для своей армии.
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