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"Германия потянется к россиянам": Польша предостерегает Зеленского от союза с немцами

Ангелина Подвысоцкая
2 октября 2023, 00:28 обновлено 2 октября, 00:28
Премьер-министр Польши призывает Зеленского помнить о помощи Польше.
Моравецкий, Зеленский
Моравецкий раскритиковал заявление Зеленского / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал заявление украинского президента Владимира Зеленского в ООН. Моравецкий назвал ее "неуместной". Об этом сообщает Dziennik Gazeta Prawna.

Он хочет, чтобы Зеленский "не забывал" о помощи Варшавы. В то же время он пытается убедить, что Германия "всегда будет стремиться к союзу с русскими".

"Я понимаю, что он (Зеленский - Главред) сейчас думает, что у него будет тесный союз с Германией. Позвольте предупредить вас, что Германия всегда будет стремиться к союзу с россиянами через главы стран Центральной Европы. Это Польша приняла под свои крыши несколько миллионов украинцев, это поляки приветствовали украинцев, это мы больше всего помогали в то время, когда немцы хотели послать в осажденный Киев 5 тысяч касок. Не стоит забывать об этом, президент Зеленский", - сказал Моравецкий.

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Конфликт между Украиной и Польшей

Как сообщал Главред, Словакия, Польша и Венгрия в одностороннем порядке ввели национальный запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины.

После этого Украина подала в ВТО иски против Польши и других стран ЕС из-за запрета импорта с / х продукции. В Минэкономики Украины выразили надежду, что государства снимут свои ограничения с Украины и тогда не придется долго выяснять отношения в судах.

Впоследствии польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии, а потому прекратила передавать военную помощь Украине.

Кроме того, Моравецкий "наехал" на Зеленского. Премьер-министр Польши заявил, что хочет сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он больше никогда не "оскорблял" поляков, как это якобы он сделал во время выступления в ООН.

В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что слова премьер-министра Матеуша Моравецкого о прекращении военной помощи Украине вырвали из контекста. Дуда заявил, что его страна будет передавать Украине оружие, которое замещается новой техникой, приобретенной Польшей для своей армии.

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война в Украине вторжение России Польша
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